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Ünlü şarkıcı Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygulandıran veda!

Ünlü şarkıcı Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygulandıran veda!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, geçirdiği koronavisü nedeniyle hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 21:53
Ünlü şarkıcı Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygulandıran veda!

Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.

YAŞANANLAR YÜREK BURKTU

Bugün düzenlenen cenaze töreninde yaşananlar yürek burktu. Ünlü şarkıcı Alişan'ın ve ailesinin haykırışları güne damga vurdu.

ALİŞAN'IN KARDEŞİ BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

"SENİ BİR DAHA GÖREMEMEK BENİ DELİRTİYOR"

Ünlü şarkıcı Alişan akşam saatlerinde duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Abim bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı. 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'n bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah.." ifadelerini kullandı.


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