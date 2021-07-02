Kararname uzatıldı! Genç ve kadın istihdamında flaş destek!

Cumhurbaşkanlığı kararı ile genç ve kadın istihdamına verilen destek süresi uzatıldı. Her yıl için 1 ay ilave prim desteği ile, salgın süreci nedeniyle tamamlanamamış yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verilecek. Tekstil sektöründe de 1 ve 2. bölgeden taşınan firmalara teşvik süresi uzatıldı. İşte genç ve kadın istihdamı desteğine dair tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı kararıyla genç ve kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılıyor. Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınırken, çevre yatırımlarının kapsamı da genişletildi.
Genç ve kadın istihdamına yönelik atılacak adımlarla ilgili düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak.
İşte atılan adımlarla ilgili detaylar: