20 Temmuz Salı Yayın Akışı 20 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 20 Temmuz Salı TV’de Hangi Diziler Var? 20 Temmuz Salı Hangi Diziler Oynayacak?

Türkiye'nin sevilen kanallarında heyecanlı bir hafta daha devam ediyor. Filmlerle dolu bir haftaya doğru gidilirken 20 Temmuz Salı günü televizyonda hangi diziler olacak? 20 Temmuz Salı günü televizyon yayın akışı…
20 Temmuz 2021 Salı ATV Yayın Akışı
• 08.00 Kahvaltı Habereri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.0 ATV Gün Ortası
• 14.00 Maraşlı
• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 Kalp Yarası
20 Temmuz 2021 Salı Star TV Yayın Akışı
• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 13.30 Aramızda Kalsın
• 17.00 Delisin
• 18.30 Star Haber
• 20.00 Ada Masalı
• 23.30 Kazara Aşk
20 Temmuz 2021 Salı Show TV Yayın Akışı
• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda
• 07.00 Kalp Atışı
• 10.00 Yeni Gelin
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
• 18.45 Show Ana Haber
• 22.15 Yabancı Sinema
20 Temmuz 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı
• 08.00 Çalar Saat
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 12.30 Hayat Bayram Olsa
• 14.00 Mucize Doktor
• 16.30 Şevkat Yerimdar
• 19.00 FOX Ana Haber
• 20.00 Günün Dizisi
20 Temmuz 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı
• 06.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
• 07.20 Vuslat
• 11.00 Tozkoparan
• 12.35 Gönül Dağı
• 15.45 Masumlar Apartmanı
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Seksenler
20 Temmuz 2021 Salı Kanal 7 Yayın Akışı
• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 Tv Filmi
• 09.45 Yemin
• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı
• 12.30 Dizi
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 Haber Saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul
20 Temmuz 2021 Salı TV8 Yayın Akışı
• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Masterchef Türkiye
• 13.15 Doya Doya Moda
• 17.15 Masterchef Türkiye
• 20.00 Masterchef Türkiye
• 00.15 Dizi
• 02.00 Doya Doya Moda
20 Temmuz Salı 2021 yayın akışı
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