Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a anket oyunu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşında yeni cephe!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu 'erken seçim' planı için Mansur Yavaş'a karşı hamle üstüne hamle gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim kararı alınmasının ardından taraflar arasında ipler iyice gerildi. Krizi dindirmek için yapılan 3'lü zirve de nihayete ulaşamadı.İstanbullu ve Ankaralı vatandaşlar kentte aksayan sorunların çözülmesi, tutulmayan vaatlerin yerine getirilmesini beklerken her iki belediye başkanı da kendi siyasi emelleri uğruna milyonları savurmaktan çekinmiyor.Özellikle; İstanbul ve Ankara'da yapılan fahiş konser organizasyonları geçtiğimiz aylarda kamuoyunun gündemine otururken, söz konusu etkinliklerin Yavaş ve İmamoğlu'nun 'cumhurbaşkanlığı' planına kaynak açmak için gerçekleştirildiği sıkça dile getirilmişti.CHP'li 21 il belediye başkanı, Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrıda bulunmuştu. Atılan bu adım, zaten haksız bir şekilde yarıştan koparıldığını düşünen Mansur Yavaş cephesini ayağa kaldırmıştı. Adeta rest niteliğinde bir hamle yapan başkentin ilçe belediye başkanları, Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden peş peşe destek mesajları yayınladı.Mansur Yavaş her fırsatta dile getirdiği 'anketler baz alınsın' mesajını tekrar tekrar yinelerken, Yavaş'ın 'anket' mesajlarına ise Ekrem İmamoğlu cephesinden karşılık verildi.Mansur Yavaş'a yakın hesaplar sosyal medyada anket sonuçları ve sokak röportajları üzerinden Mansur Yavaş'ın halkta İmamoğlu'ndan daha fazla karşılığı olduğu vurgusunu yaparken, İmamoğlu cephesinin de sipariş anketler için belediye bütçesinden milyonlarca lirayı ayırdığı iddia ediliyor.Yavaş'ın anket planına karşılık bu yeni oyun, Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimden adının çıkacak olmasının ardından hem parti içi hem de kamuoyu önünde Yavaş'tan daha fazla karşılığı olduğu mesajının verilmesinin amaçlandığı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında daha da öne çıkmak olduğu yorumları yapılıyor.