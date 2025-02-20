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Zehir tacirlerine darbe! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakan Yerlikaya Hakkari'de düzenlenen “Narkokapan-13” operasyonunda; 175,5 kg esrar ele geçirildiğini ve yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Zehir tacirlerine darbe! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi
Ekleme: 20.02.2025 - 09:05 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:09 / Editör: Fehmi Öztürk
Zehir tacirlerine darbe! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi
Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor. Bakan Yerlikaya Hakkari'de düzenlenen “Narkokapan-13” operasyonunda; 175,5 kg Esrar ele geçirildiğini ve yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; yol kontrol noktasında durdurulan bir tırın içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada; 111,5 Kg Kubar Esrar ile 64 Kg Toz Esrar ele geçirildi.

Ayrıca 2024 Yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam: 28 Ton 82 Kg Esrar ele geçirildi.

Zehir tacirlerine darbe! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi