İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul kar altında...Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonucu Megakent beyaza büründü..Karın şiddetini artırmasının ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni bir duyuru geldi.AFAD İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Vali Gül, yarın itibariyle şehirde eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini duyurdu.Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:Cuma ve cumartesi günleri kar yağışının yer yer kuvvetli, kentin kuzey ve yüksek yerlerinde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışının 24 Şubat Pazartesi gününe kadar aralıklarla etkili olmasını bekliyoruz.Olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 21 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.Bu gece 00.00 itibariyle kuryelerin trafiğe çıkması ikinci bir açıklamaya kadar yasaklanmıştır.Öte yandan İstanbul'da cuma ve cumartesi günü kar yağışının tipi şeklinde şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda, İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.MGM'den yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.