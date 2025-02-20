Yine siyasi popülizm peşindeler! CHP'den şaşkına çeviren emekli ikramiyesi çıkışı

Seçim döneminde 'Emeklilikte yaşa takılanlar' düzenlemesini gündeme taşıyarak Türkiye ekonomisine milyarlarca liralık maliyet yüklemesine neden olan CHP, şimdi de aynı tavrını emekli ikramiyeleri üzerinden sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz günlerde emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıklaması sonrası harekete geçen CHP, emekli ikramiyeleriyle ilgili olarak Türkiye gerçekleriyle uyuşmayan rakamları gündeme taşıyarak devletle vatandaşı karşı karşıya getirmeye çalışıyor.Haber 7'nin haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün bir basın toplantısı düzenleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli ikramiyeleri üzerinden yine siyasi popülizme başvurarak oy devşirme girişiminde bulundu. Meclis'te açıklama yapan CHP'li Gürer, 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyeleri için uçuk bir rakam telaffuz etti. Gürer, emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'den asgari ücret seviyesi olan 22 bin TL'ye çıkarılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.Siyasi çıkarları uğruna Türkiye'yi uçuruma sürüklemekten imtina etmeyen CHP'liler, 2023'te yapılan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Türkiye'ye milyarlarca dolarlık 'Emeklilikte yaşa takılanlar' yükü yüklemişti. CHP'nin hükümeti köşeye sıkıştırmak amacıyla siyasi popülizmle hareket etmesi sonucu dayatılan EYT düzenlemesi ile 3 milyon kişi genç yaşta emekli edilerek, Türkiye ekonomisine 5 yılda 300 milyar dolar ek maliyet çıkarılmıştı.Türkiye'de 16 milyon 650 bin emekliye ödenen ikramiyelerin maliyetinin mevcut haliyle bile 100 ila 110 milyar TL olduğu vurgulanırken, CHP'lilerin popülist söylemleriyle hareket edilmesi durumunda yükün milyarlarca lira daha artacağı belirtiliyor.2024 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Aynı oranın bayram ikramiyelerine de yansıtılması durumunda rakam 3 bin 472 TL’ye çıkması öngörülüyor.2018: 1000 TL2021: 1.100 TL2023: 2.000 TL2024: 3.000 TLCHP'nin gerçeklerle uyuşmayan emekli ikramiyesi teklifi muhalif medya tarafından da köpürtülüyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu emekli ikramiyelerinin 22 bin TL'ye çıkarılmasını talep eden kanun teklifini haberleştiren muhalefet medyası, hükümetten gelen açıklamalara rağmen haberi okuyucularına "Bayram ikramiyesinde 22 bin lira heyecanı" başlığıyla okuyucularına sundu.CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi popülizm geleneğini sürdüren Özgür Özel, asgari ücret rakamlarının belirlendiği dönemde de aynı tavırda hareket etmişti. Türkiye ekonomisinde kontrol altına alınmaya çalışılan enflasyon canavarını görmezden gelen Özel'in asgari ücret talebi de uçuk rakamlardan oluşmuştu.Özgür Özel, 2025 asgari ücreti için 17 bin TL olan mevcut rakamın 30 bin TL olmasını talep ederek “Asgari ücretlinin 1 Ocak’taki hakkı 30, bunun altında biz yokuz” açıklamasında bulunmuştu.Öte yandan CHP hükümete yönelik uyguladığı popülist söylemleri sahip olduğu belediyelerdeki personel maaşlarının belirlenme sürecinde ise görmezden geliyor. Maaşların belirlenme sürecinde CHP'li birçok belediyede işçi ücretlerine yapılan düşük zamlar nedeniyle iş bırakma eylemleri ve grevler gerçekleştirildi.Son olarak CHP'li Buca Belediyesi'nde işçilere enflasyon verilerinin altında teklif edilen zam önerisinin ardından grev kararı alınmış, yüzlerce işçinin katılımıyla eylemler gerçekleştirilmişti.CHP, hükümeti zora sokmak için asgari ücret ve emekli ikramiyelerinde uçuk rakamlar telaffuz ederken kendi yönetimlerindeki belediyelerde ise maaşları bile ödemekten aciz durumda. CHP'li birçok belediyede personeller maaşlarını zamanında alamadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemlerine varana kadar protestolarda bulunuyor.Geçtiğimiz günlerde bile İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına ücretlerini gecikmeli olarak ödeyeceğini açıkladı. Duruma tepki gösteren belediyeye bağlı İZELMAN ve İZENERJİ çalışanları iş bıraktı.