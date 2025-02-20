Google'dan Gemini değişikliği:O telefonlardan kaldırıldı!

Google, iOS kullanıcılarının Gemini yapay zeka asistanına erişim biçiminde değişikliğe gitti.Daha önce Google uygulaması içinden erişilebilen Gemini, artık sadece bağımsız bir uygulama olarak sunulacak.Google, iOS için Gemini uygulamasını geçtiğimiz kasım ayında yayınlamıştı. Ancak, Gemini'ye Google uygulaması içinden de erişilebiliyordu.Şirket, iOS kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta ile Gemini'nin artık sadece bağımsız uygulama üzerinden kullanılabileceğini duyurdu.Google, bu değişikliğin iOS'ta daha iyi bir Gemini deneyimi sunmak için yapıldığını belirtiyor.Bağımsız uygulama, Google uygulaması içindeki Gemini'ye göre daha fazla özellik ve işlevsellik sunuyor.Android cihazlarda ise Gemini, işletim sistemine daha derinlemesine entegre edilmiş durumda.Varsayılan asistan olarak kullanılabilen Gemini, Android'de ekrandan bilgi çekebilme gibi yeteneklere de sahip.