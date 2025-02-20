İstanbul'da pembe bulutlar! Görüntünün sebebi belli oldu

Kağıthane ve çevresinde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulutlar görüldü. Olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi stattaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.

İstanbul'da gökyüzünde heyecanlandıran pembe bulutların nedeni ortaya çıktı.İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulutlar görüldü.Kar yağışı sonrası gökyüzünde ortaya çıktığı iddia edilen pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecana yol açtı. Ancak olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.