Yağ bayisi alev aldı! Bursa'da korku dolu anlar: Ekipler olay yerinde
Otomotiv yağ fabrikasında çıkan yangına bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde yürekleri ağza getiren bir yangın olayı yaşandı.
Oto Sanayi Sitesi C 22'nci Sokak'ta bulunan otomotiv yağ bayisinde, saat 08.30 sıralarında çıktı.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.