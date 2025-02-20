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Yağ bayisi alev aldı! Bursa'da korku dolu anlar: Ekipler olay yerinde

Otomotiv yağ fabrikasında çıkan yangına bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yağ bayisi alev aldı! Bursa'da korku dolu anlar: Ekipler olay yerinde
Ekleme: 20.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:35 / Editör: Atilla Özbir
Yağ bayisi alev aldı! Bursa'da korku dolu anlar: Ekipler olay yerinde
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde yürekleri ağza getiren bir yangın olayı yaşandı.

Oto Sanayi Sitesi C 22'nci Sokak'ta bulunan otomotiv yağ bayisinde, saat 08.30 sıralarında çıktı.

Yağ bayisi alev aldı! Bursa'da korku dolu anlar: Ekipler olay yerinde

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yağ bayisi alev aldı! Bursa'da korku dolu anlar: Ekipler olay yerinde