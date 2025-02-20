Yağ bayisi alev aldı! Bursa'da korku dolu anlar: Ekipler olay yerinde

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde yürekleri ağza getiren bir yangın olayı yaşandı.Oto Sanayi Sitesi C 22'nci Sokak'ta bulunan otomotiv yağ bayisinde, saat 08.30 sıralarında çıktı.İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.