ABD-Ukrayna-Rusya üçgeninde büyük gerilim! Liderler apar topar oraya gitti

Rusya Ukrayna savaşında gerilim had safhaya ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için bir kez daha 'diktatör' ifadesini kullanarak, 'Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi temelde kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken ve başkan olsaydım asla başlamayacak olan bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti.' dedi.Rusya-Ukrayna savaşını bitirmenin çok önemli olduğunu ve bu konuda çok çaba gösterdiklerini kaydeden Trump, savaşın başlama ve devam etme nedenlerini büyük oranda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile önceki ABD Başkanı Joe Biden'a bağladı.'Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca insan gereksiz yere öldü' diyen Trump, 'Her iki tarafla da konuşmazsanız savaşı bitiremezsiniz, ancak üç yıldır konuşmuyorlar.' yorumunu yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Riyad'a davet edilmediği için üzgün olduğunu ancak 3 yıldır süren savaş boyunca barış için bir şey yapmadığı için bu görüşmelerde yer alamadığını savunan Trump, 'Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi temelde kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken ve başkan olsaydım asla başlamayacak olan bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti.' şeklinde konuştu.Zelenskiy'in ülkesinde halk nezdinde popülaritesinin çok düşük olduğunu savunan Trump, Ukrayna'da birçok şehrin yerle bir olduğunu ve böyle bir ortamda o ülkedeki liderin popüler olamayacağını söyledi. Trump, Zelenskiy'i doğrudan hedef aldığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Seçim yapılmasını reddediyor. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, daha hızlı hareket etse iyi olur yoksa ülkesi kalmayacak. Harekete geçmeli ve hızlı hareket etmeli çünkü savaş yanlış yöne gidiyor. Bu arada, Rusya ile savaşı sona erdirmek için başarılı bir şekilde müzakere ediyoruz ki bunu sadece Trump'ın yapabileceğini herkes kabul ediyor.'Zelenskiy, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, bugün Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşeceğini kaydederek, 'Toplantının ve ABD ile genel çalışmalarımızın yapıcı olması bizim için çok önemli' ifadelerini kullandı. Zelenskiy, hedeflerinin barış olduğunu vurgulayarak, 'ABD ve Avrupa ile birlikte barış daha güvenilir olabilir ve bu bizim hedefimizdir. Ancak asıl önemli olan, bunun sadece bizim hedefimiz değil, ortaklarımızla paylaştığımız bir hedef olmasıdır' açıklamasını yaptı.Savaşı başından beri sona erdirmek istediklerini aktaran Zelenskiy, savaşı kalıcı bir barışla bitireceklerinden emin olduklarını belirterek, 'Böylece Rusya bir daha Ukrayna'yı işgal edemeyecek. Rusya esareti altındaki Ukraynalılar yurtlarına geri dönecek ve Ukrayna'nın bir geleceği olacak. Bu her milletin normal arzusudur' dedi.Öte yandan Amerikalı milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i, Amerikalı bir gazeteciyi öldürmekle itham etti.Musk, X'te bir kullanıcının Şili ve ABD vatandaşı gazeteci Gonzalo Lira'nın, 'Zelenskiy'i eleştirdiği için 2024'te Ukrayna'da öldürüldüğünü' iddia eden bir paylaşıma yanıt verdi. Verdiği yanıtta, Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşarken 'Rus yanlısı' paylaşımları nedeniyle tutuklanan Lira'nın ölümüne ilişkin Musk, 'Zelenskiy, Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü.' ifadesini kullandı.Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Musk'ın Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin ifadelerine yer verdi. Başkan Trump, paylaşımında şunları kaydetti: 'Elon Musk: Başkanın Ukrayna konusundaki içgüdüleri kesinlikle doğru. Bu kadar ailenin oğlunu ve bu kadar evladın babasını bu anlamsız savaşta kaybetmesi gerçekten üzücü.'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gelecek hafta ABD'ye gideceği belirtildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Waltz, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma çabalarının ele alınacağını kaydederek, 'Tüm taraflarla iletişim halindeyiz. Sonraki adımda, daha detaylı görüşmeler için teknik ekipler devreye girecek' dedi.