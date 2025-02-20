Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Muş, Rize, Trabzon, Batman, Ardahan, Artvin, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Kars, Ordu, Siirt, Van, Şırnak, Iğdır.Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 3°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.TEKİRDAĞ °C, 3°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 0°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 10°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 7°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 3°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 12°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 0°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 1°CÇok bulutluKAYSERİ °C, -1°CÇok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlıKONYA °C, 2°CÇok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKASTAMONU °C, -2°CÇok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlıSİNOP °C, 3°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlıZONGULDAK °C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AĞRI °C, -3°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlıERZURUM °C, -5°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 3°CÇok bulutlu ve kar yağışlıVAN °C, 6°CÇok bulutlu, güney çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde yağmur, kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 6°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluGAZİANTEP °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluMARDİN °C, 4°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluŞANLIURFA °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu