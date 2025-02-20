Instagram yeni özellik getirdi! Doğrudan mesajlar için yeni dönem

Instagram, doğrudan mesajlar (DM'ler) olarak bilinen mesajlaşma sistemini, Apple'ın iMessage'ı ve diğer üçüncü taraf uygulamalarla rekabet edebilmesi için yeni özelliklerle güncelliyor. Artık Instagram kullanıcıları küresel çapta 99 farklı dilde mesaj çevirme araçlarına, mesaj planlama ve sabitleme seçeneklerine, müzik paylaşım özelliklerine ve daha fazlasına erişebilecek.Yeni özellikler, ilk olarak hem iOS hem de Android kullanıcıları için sunulacak, ancak web erişimi daha sonra gelecek.Özellikle müzik paylaşım işlevi, yeni şarkıları sosyal platformlar aracılığıyla keşfetmeyi seven genç kullanıcılar için ilgi çekici olabilir. Bu özelliğe erişmek için sohbet yazma ekranındaki çıkartma düğmesine dokunup ardından 'Müzik'seçeneğine tıklamanız gerekiyor.Daha sonra Instagram'ın müzik kütüphanesinde şarkı arayabilir ve herhangi bir şarkının 30 saniyelik ön izlemesini grup sohbetlerinde veya bir yayın kanalında paylaşabilirsiniz. Müziğin arkadaşlar arasında paylaşılmasının yanı sıra bu özellik, sanatçıların sosyal medya takipçileri aracılığıyla hayranlarına ulaşmasına da yardımcı olabilir.Instagram, müzik paylaşım özelliğini JENNIE ve Doechii ile halka açacak; bu sanatçılar, müzik paylaşımını Instagram yayın kanallarında test edecekler.Instagram DM'lerini ana sohbet uygulaması olarak kullanmayı kolaylaştıracak diğer yeni araçlar arasında, başka bir dilde gönderilen veya alınan mesajları çevirme seçeneği de bulunuyor. Lansman aşamasında, 99 farklı dil desteklenecek.Ayrıca sohbetinizde bir mesajı, görseli veya Reels videosunu en üste sabitlemek için mesaja basılı tutup 'Sabitle' seçeneğine dokunabilirsiniz. Bu özellik, sık kullanılan bilgileri el altında tutmak veya sadece eğlence amaçlı kullanılabilir. Sabitlemeyi geri almak için tekrar mesaja dokunup 'Sabitlemeyi kaldır' seçeneğini seçebilirsiniz. Her sohbet için en fazla üç mesaj sabitlenebilecek.Instagram, kullanıcılarının artık mesajları zamanlayarak göndermesine de izin verecek. Bunun için 'Gönder' düğmesine uzun basarak tarih ve saat seçebileceksiniz. Mesajlar en fazla 29 gün öncesine kadar planlanabilecek.Son olarak, Instagram artık grup sohbetlerine arkadaşlarınızı davet etmek için bir QR kodu gönderme seçeneği sunuyor. Bir sohbetin davet bağlantısından 'QR Kodu' seçeneğini seçerek daveti oluşturabilirsiniz. Bu kod, canlı olarak paylaşılabilir veya daha sonra kullanmak üzere galerinize kaydedilebilir.