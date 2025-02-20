Akdeniz'de skandal anlaşma! MSB kaynaklarından açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nda düzenlendi.MSB kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Bakanlık kaynakları, GKRY ile Mısır arasında imzalanan son anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:'GKRY, bir oldubitti yaratarak KKTC'nin haklarını gasp etme siyasetine devam etmektedir. GKRY ile Mısır arasında imzalanan bu anlaşma, bölgesel istikrarı tehdit eden bir adım olup, Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar vermektedir.KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir. Türkiye olarak GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı Garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz.'Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili şunları kaydetti:'Suriye'de meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin silah bırakması, elebaşları ve yabancı örgüt mensuplarının Suriye'yi terk etmesi, silahlı grupların ordu içerisinde ayrı bir yapı teşkil etmeden Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun ayrıcalıksız bir parçası olarak yer alması gerekmektedir.Basında yer alan haberlere ihtiyatlı yaklaşmak, uygulamaya bakmak gerekir. Türkiye'nin Suriye'deki yeniden inşası ve istikrar ile barışı tesis etme sürecine bakışı ve duruşu nettir. Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye'de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye Hükümeti ile bu çerçevede işbirliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz'.'DENİZ UNSURLARIMIZIN KATILDIĞI TATBİKAT 21 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK'&NBSP;Bakanlık kaynakları, NATO'nun devam eden Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'nda Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı taleplerine karşı yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:'Türkiye, Steadfast Dart Tatbikatına Romanya'ya intikal ettirdiğimiz 66'ncı Mknz.P.Tug.K.lığı Keşif Bölüğümüz ve komutalarını üstlendiğimiz NATO Daimi Deniz Görev Gruplarındaki su üstü unsurlarımız ile iştirak etmeyi planlamıştı. Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik; profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO'nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir.Girişimlerimiz neticesinde; Tatbikat Planlama Dokümanı NATO Eğitim ve Tatbikat Siyasasının 31'inci ve 80'inci maddelerindeki yetkilerimizi kullanarak NATO Askeri Komite seviyesine taşınmış ve onay vermeyerek geçersiz hale getirilmiştir. Yunanistan'ın uluslararası hukuka sığmayan haksız iddialarını NATO platformuna taşıma çabası böylelikle bir kez daha engellenmiştir.Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatından çekildiği, Romanya'nın milli DACİA Tatbikatına iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Gruplarındaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatına katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir. Deniz unsurlarımızın katıldığı tatbikat 21 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecektir'.Düzenlenen toplantıda terörle mücadelede son bir haftalık bilanço da açıklandı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 31 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak tarihinden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 408'e yükseldi.Ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 106 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. 1 bin 573 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 720, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 9 bin 754 oldu.Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında,Gazze'deki gelişmeleri de değerlendirerek şu ifadelere yer verdi:'İsrail'in, hem Lübnan'da hem Gazze'de varılan ateşkese titizlikle uyması; ateşkesin kalıcılığını ve bölgenin istikrarını bozmaması gerektiğini vurguluyoruz. Daha fazla kayıp yaşanmadan, tarafları ateşkesin kalıcı olması için sorumluluğa, uluslararası toplumu da insan haklarını ve insani yardımları gözeterek her iki tarafın da haklarının tanındığı, eşitlik ve adalet temelleri üzerine inşa edilecek barışa katkı sağlamaya davet ediyoruz'.