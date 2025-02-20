Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Fırat Sarı’nın avukatından skandal talep: Tüm ölümlerle ilgili…

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Duruşmaya suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.Tutuklu yargılanan doktor İlker Gönen'in kaldığı cezaevinde yaşamına son vermesinin ardından tutuklu sanık sayısı 46 olmuştu. Saat 13.30 itibariyle ara verilen druşma saat 14.00 sıralarında yeniden başladı.'DAVANIN TEMEL AMACI NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK'Tutuklu sanık Damla Atak'ın avukatı, 'Dinlenen tanıklar yönünden aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Tüm tanıklar ölümle ilgili değil de davanın temel amacı olan nitelikli dolandırıcılıkla ilgiliydi. 18 gün boyunca kamunun dolandırılıp dolandırılmadığı, kim ne kadar zarara uğradı bunu konuşuyoruz. Müvekkilim ve diğer sanıklar 10 ayı aşkın süredir tutuklu. O zamandan bu zamana kadar nitelikli dolandırıcılığa iştirak edip etmedikleri, kamuyu zarara uğratıp uğratmadıkları belli olmadan tutuklulardır. Zararın kimden kaynaklandığının belirlenmesini istiyoruz.Müvekkilimin lehine olan deliller toplanmadığı anlaşılıyor' dedi.'SAVUNMA HAKKI ENGELLENİYOR'Dursun Eryılmaz'ın avukatı Nazan Işık ise 'Sanık sandalyelerinden bir tanesi boş. Ne tahliye ne beraat bu durumlara dayanmıyor maalesef. Burada bir sandalye boş. Yaklaşık 10 aydır cezaevinde ve tek hücrede kalıyorlar. Bizim aklanacağımız tek şey Adli Tıp raporları. Uzman raporuna dayanarak tutukladınız. Hasta dosyası yoksa, hastaneden bir belge gelmiyorsa soruşturma savcısı bunları neye göre yaptı. Mahkemeniz bunları temin edemiyor. Biz şu anda soruşturma işlemlerini toparlamaya çalışıyoruz. Hasta dosyası yoksa hasta bilirkişiler neyi inceledi. Aralık ayında o tapeler imha edilmiş. Biz o delillerle hiç temas edemeyeceğiz maalesef öğrendik' dedi.Tutuklu sanık Deniz Korkmaz'ın avukatı ise 'Dosya bir kül olarak değerlendirilmektedir kimin sadece dolandırıcılıktan ilgili tutuklu olduğu, kimin bebek katili olduğu hususuna ilişkin ayrı ayrı değerlendirme yapılmalı. Delil karartma şüphesinin olmamasının, uzman raporunda hiçbir yerde adının geçmemesi nedeniyle tahliyesini talep ediyorum. Aksi kanaatdeyseniz ev hapsi talep ederiz. 'diye konuştu.FIRAT SARI'NIN AVUKATINDAN SKANDAL SAVUNMA: BEBEKLERİN PREMATÜRE DOĞMASI...Tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı ise 'Eksik hususların değerlendirilmesini talep ediyorum. Örgüt savunması, katılma talebine aynen katılıyorum. Soruşturmada sanık hem şüphelinin hem de iddia olan kısmın delillerin toplanması. Bu aşamada anlıyoruz ki savcılık tarafsız olmak zorunda. İddiaları doğru gibi değerlendiriyor o şekilde ilerliyor. İddianamede red kararı denen bir şey var en büyük gerekçesi delillerin toplanmamış olması.Duruşma zaptını incelediğim zaman neredeyse bugün aynı yerdeyiz. Hiçbir şey yok. Burada bulunan tüm sanıklar hemşire, şahlık çalışanı ben okuduğum raporu anlamıyorum. Bunlar hayatlarını bu işe vermişler izin verelim onların raporlarına itibar edelim. Eğitim alan kişilerin raporuna itibar edelim. Otopsi yoksa o zaman delil nasıl elde edilir, müvekkilim tıpçı olmasına rağmen bazen o da anlamıyor. Elimizde bir tane rapor var 8 Temmuz 2024 tarihine ait. 9 doktorlu bir rapor. 9 doktorun vermiş olduğu Adli Tıp raporuna itibar etmeyip 3 satırlık rapor yazılmış.Kazan bebekle ilgili uzman raporunda, kademe değiştirilerek uzun süre hastanede bulunmuş olduğunu görüyoruz. Tüm ölümlerle ilgili inceleme yapılmasını talep ediyoruz. Savcı bizimle görüşmek bile istemiyor. İddianame geldi birçok sayfa. Delil toplama yetkili savcıya ait ise otopsi yapılmadıysa kim ihmal etti diyebiliriz. Soruşturmada kolluk görevini yerine getirmiyorsa biz ne yapacağız. Savcı tarafsız ve bağımsızsa bizim lehimize delil toplamıyorsa biz ne diyeceğiz. Bizim otopsi raporlarına öyle ya da böyle ulaşmamız gerekiyor.Zarar konusunda sigorta 'Bana 14 ay süre lazım' diyor. Benim müvekkilim niye bu kadar süre tutuklu kalsın. 14 ay sonra değil 14 yıl sonra rapor gelse bir usulsüzlük bulamıyorlar. Reyap Hastanesi'nde 1450 evrak incelendi ama 11 evraktan suçlanıyoruz. Burada örgüt olmadığı için müvekkilim Reyap Hastanesi'ndeki olaylardan suçlanabilir. Bebeklerin prematüre doğması, 500 gram doğması müvekkilimin suçu gibi algılanıyor müvekkilim yargılanıyor. Savcı dosyanın neresindedir, taraf mıdır? Bizim delil toplama yetkimiz yok, bize böyle bir engel var. Otopsi raporu gelmeden, epikriz sahteciliği öne sürülemez.' şeklinde konuştu