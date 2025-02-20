Etimesgut Belediyesi'nin yollar kar altındayken yaptığı imaj çalışması

Türkiye kara teslim oldu...Ankara'da da akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırırken, yağışa yolda yakalanan sürücüler zorluk yaşadı.Günlerdir tüm kurumların uyarılarına rağmen yerel yönetimlerin almadığı önlemler trafik çilesine neden oldu.ETİMESGUT'TA ÇAĞ DIŞI GÖRÜNTÜLERÖzellikle Etimesgut ilçesinde 2025 Türkiye'sinden çok uzak görüntüler ortaya çıktı.Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığını yaptığı Etimesgut ilçesinin Elvan Mahallesi'nde hastaneden taburcu olan vatandaş evine karlı yollar üzerinde sedyeyle taşınarak götürüldü.HEMEN ÇEKİM YAPMAYA ÇIKTILARAra sokaklarda Etimesgut Belediyesi tarafından hiçbir çalışma yapılmaması vatandaşların tepkisini çekti.Bu çağ dışı görüntülerin ortaya çıkmasından sonra ise belediye imaj çalışmasına başladı.Kar küreme aracıyla kar kaplı bir mahalleye giden ekipler araç kar kürerken görüntü almaya çalıştı.Belediye çekimlerden sonra Beşikçioğlu'nun da kar küreme araçlarında ekiplerin arasında olduğu görüntüleri 'belediye çalışıyor' temasıyla sosyal medya hesaplarından servis etti.