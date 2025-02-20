CHP'li başkanın 'villa oyunu'! Mağdur doktorlar isyan etti

İzmir'de, geçen yılki yerel seçimlerde CHP'den Kınık Belediye Başkanı seçilen Sema Bodur, 2022'de Dikili İlçesindeki Denizköy Mahallesinde bulunan ve bir kısmı kendisine ait olan arsası için, Biva mimarlık Mühendislik Şirketine, 'Doc's Nouva Denizköy Biva2 Villa Projesini hazırlattı.Müşteri profili olarak doktorları hedef seçen Bodur ve mimarlık şirketinin yetkilisi Vahap Yılmaz, çeşitli sunumlar yaptı.Bu sunumlarda Sema Bodur, kendisine ait olan 310 bin metrekare 2 arsayı birleştirip 600 villa yapacaklarını söylerken, Vahap Yılmaz ise arsanın imara açık olduğunu ve imar projesinin onaylanmamasının söz konusu olmayacağını, satınz alanların çok avantajlı bir yatırımla 4-5 kat kar elde edeceğini öne sürdü. Projeye, ikna olan 200 doktor katıldı.Yapılan sözleşmeye göre de doktorlar 15 Mayıs 2022'da 60 milyon, 15 Haziran 2022'de de 65 milyon olmak üzere toplam 125 milyon TL'yi Sema Bodur'un hesabına gönderdi.Geriye kalan 400 villa ise Biva Mimarlık ile Sema Bodur'un şirketi Görsam İnşaat'a bırakıldı. Ancak proje bir türlü başlamadı. Doktorlar nedenini sorduğunda ise Biva Mimarlık yetkilisi Vahap Yılmaz, sürecin yerel seçimler nedeniyle uzadığını ve 2025 başında başlanacağını söyledi.Bu vaatlere rağmen, aradan 3 yıl geçmesine rağmen çivi bile çakılmadı. Bunun üzerine araştırma yapan doktorlar, Sema Bodur'a ait olduğu söylenen arazinin bir kısmının Kemal Kaygusuz adına kayıtlı olduğunu ve tamamının 27 Haziran 2022'de doğal sit alanı ilan edildiğini öğrendi.Arsanın, parayı ödedikten 9 gün sonra sit alanı ilan edilmesine rağmen bu durum kendilerine bildirilmeyen ve villa hayaliyle bekleyen doktorlar, soluğu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.Görsam İnşaat'ın sahibi Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Biva Mimarlık yetkilisi Vahap Yılmaz, doktor Birol Öztürk, Gürkan Öztürk, Özden Vuruş ve Fuat Unat hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Güveni kötüye kullanma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından şikayetçi oldu.Şikayet dilekçesinde CHP'li Başkan Sema Bodur'un tacir kimliğini kullanarak 2022'de kendisine ait olmayan ve kendisine ait olup sit alanı ilan edilen araziyi satarak haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü.Doktorlar, Bodur'un yıllarca yatırımcıları oyaladıktan sonra arazinin sit alanı ilan edileceğinden haberi olmadığını, kendisine ait olmayan araziyi ise aracı olarak alabileceğini düşünerek hareket ettiğini söylediğini iddia ettiler.Sema Bodur'un, olayların ortaya çıkmasının ardından Görsam İnşaat'ın tüm yetkilerini, geçen 5 Aralık'ta eşi Ferruh Bodur'a devrettiği de belirlendi.Mağdur doktorların avukatı Mesut Özkan, 'Sema hanım arazinin sit alanı olduğunu bilmediğini iddia edip, arazideki sorunları çözeceğini ve inşaat sürecine geçeceklerini söylüyor.2025 Ocak'ta arazideki sorunları ortadan kaldırıp inşaata başlayacakları vaadinde bulundu.Ancak sit alanı olduğu için bugüne kadar bir çivi bile çakılamadı. Mağdur edilen doktorlar inşaat başlamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldı' dedi.