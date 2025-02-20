Valilik uyardı: O araçların trafiğe çıkması yasaklandı!

Türkiye’de etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle sürücüleri yakından ilgilen uyarılar peş peşe geliyor. Valilikler tarafından kaza yaşanmaması adında çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Valiliği tarafından yapılan duyuruda o araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Türkiye'yi etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası'nın günler boyunca süreceği belirtiliyor.Birçok ilde etkili olan kar yağışı Valilikleri harekete geçirdi. Özellikle de kar yağışı nedeniyle trafikte meydana gelebilecek kazaların önlenmesi adına çeşitli önlemler alınmaya başlandı.Bu kapsamda Kocaeli Valiliği tarafından yapılan duyuruda, meteorolojik olaylar sonucu meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi adına kış lastiği takmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği belirtildi.İl genelinde 20-23 Şubat tarihleri arasında etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimleri, trafik tedbirleri ve kış lastiği denetimlerini aralıksız sürdürecek.Bu kapsamda olası tehlikeleri önlemek amacıyla kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmasına izin verilmeyecek.