Valilik açıkladı! İstanbullular dikkat: Okullar tatil mi?

Ve beklenen oldu...Günlerdir yapılan çağrıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı.İstanbul'da beklenen kar yağışının etkisini göstermesi sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den bir duyuru geldi.İstanbul Valisi Davut Gül, yarın itibarıyla megakentte anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini duyurdu.Vali Gül'ün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.Öte yandan kar yağışının kent genelinde bugün saat 22.00'den sonra etkisini daha da artırması beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.