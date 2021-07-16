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Eren Bülbül'ü oynayacak isim belli oldu!

Eren Bülbül'ü oynayacak isim belli oldu!

2017 yılında henüz 15 yaşında iken şehit edilen Eren Bülbül'ün hikayesinin anlatıldığı filmde Eren Bülbül'ü canlandıracak kişi belli oldu.

Sinema / 16 Temmuz 2021 Cuma 10:53
Eren Bülbül'ü oynayacak isim belli oldu!

2017 yılında Trabzon'da PKK'lı teröristleri tarafından şehit edilen Eren Bülbül beyaz perde ekranlarında tekrar hayat buluyor.

2017 yılında teröristlerin  erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine gösteren, bu sırada çıkan çatışma sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor. Film projesini; Ayla, Müslüm, Cep Herkülü: Naim filmlerinin de yapımcısı olan Mustafa Uslu hazırlıyor.

EREN BÜLBÜL'Ü KİM CANLANDIRACAK?


Filmde Eren Bülbül'ü canlandıracak isim Rahman Beşel oluyor. Teröristlerin saldırısında Eren Bülbül ile birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i ise ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.

KEŞİŞME - İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?


Projenin çekimleri Nevşehir ve Hatay'da başladı, Trabzon'da devam ediyor. Şehit Eren Bülbül'ü canlandıracak olan Rahman Beşel, Eren Bülbül gibi Trabzonlu.


Trabzon Maçka'da gerçekleştirilen çekimlere Eren'in annesi Ayşe Bülbül de geldi. Anne Ayşe Bülbül'ün oğlunun mezarı başında yakmış olduğu ağıtlar, tüm ekibi gözyaşlarına boğdu. Filmde Ayşe Bülbül'ü, oyuncu Mutlu Nur canlandırıyor.

Eren Bülbül FilmiKesişme- İyi Ki Varsın ErenEren Bülbül'ü Kim Canlandıracak?


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