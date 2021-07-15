Uğur Uzunel Kimdir? Uğur Uzunel Kaç Yaşında? Uğur Uzunel Evli mi?

Başarılı oyuncu Uğur Uzunel, son dönemin en çok konuşulan isimlerden birisidir. Şu sıralar Masumlar Apartmanı dizisi ile sık sık gündeme gelen Uğur Uzunel’in hayatı sıklıkla merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Uğur Uzunel kimdir? Uğur Uzunel evli mi?





Uğur Uzunel Kimdir?



Uğur Uzunel Kaç Yaşında?



Uğur Uzunel Hangi Dizilerde Oynamıştır?



Uğur Uzuel Hangi Filmlerde Oynamıştır?



Uğur Uzunel Evli mi?



Uğur Uzunel, 12 Kasım 1988 yılında dünyaya gelmiştir. İzmir Kadifekale’de dünyaya gelen Uğur Uzunel oyunculuk hayatına tiyatro ile başlamıştır. Sinema filmi, kısa film ve televizyon dizileriyle seyircisiyle buluşan Uğur Uzunel, ilk kez Ağır Roman Yeni Dünya ile dizi kariyerine başlamıştır. Peki,Başarılı oyuncu Uğur Uzunel’in gündeme gelmesiyle birliktesorusu sosyal medyada konuşulmaya başlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren oyuncu olmanın hayalini kuran Uğur Uzunel, 32 yaşındadır.• Masumlar Apartmanı / Esat• Afili Aşk/ Erkut• Halka/• Aşk ve Mavi /İsmet• Şeref Meselesi / Selim• Her Şey Yolunda• İkimizin Yerine• Takım Mahalle Aşkına• Nefesim Kesilene Kadar• Ferahfeza• El Yazısı• Kumdan Kale• GayrimeşruUğur Uzunel’in oynadığı filmler arasında yer almaktadır.Masumlar Apartmanı’nın Esat’ı Uğur Uzunel evli değildir.