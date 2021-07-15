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Uğur Uzunel Kimdir? Uğur Uzunel Kaç Yaşında? Uğur Uzunel Evli mi?

Uğur Uzunel Kimdir? Uğur Uzunel Kaç Yaşında? Uğur Uzunel Evli mi?

Oyunculuğa İzmir’de başlayan ve tiyatro sahnelerinde yer alan Uğur Uzunel, çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Masumlar Apartmanı dizisi ile gündeme gelmesinin ardından çok konuşulan oyuncular arasına girmeyi başarmıştır. Peki, Masumlar Apartmanı’nın Esat’ Uğur Uzunel kimdir? Uğur Uzunel kaç yaşında?

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:48
Uğur Uzunel Kimdir? Uğur Uzunel Kaç Yaşında? Uğur Uzunel Evli mi?

Başarılı oyuncu Uğur Uzunel, son dönemin en çok konuşulan isimlerden birisidir. Şu sıralar Masumlar Apartmanı dizisi ile sık sık gündeme gelen Uğur Uzunel’in hayatı sıklıkla merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Uğur Uzunel kimdir? Uğur Uzunel evli mi?

Uğur Uzunel Kimdir?


Uğur Uzunel, 12 Kasım 1988 yılında dünyaya gelmiştir. İzmir Kadifekale’de dünyaya gelen Uğur Uzunel oyunculuk hayatına tiyatro ile başlamıştır. Sinema filmi, kısa film ve televizyon dizileriyle seyircisiyle buluşan Uğur Uzunel, ilk kez Ağır Roman Yeni Dünya ile dizi kariyerine başlamıştır. Peki, Uğur Uzunel kaç yaşında?

Uğur Uzunel Kaç Yaşında?


Başarılı oyuncu Uğur Uzunel’in gündeme gelmesiyle birlikte Uğur Uzunel kimdir? sorusu sosyal medyada konuşulmaya başlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren oyuncu olmanın hayalini kuran Uğur Uzunel, 32 yaşındadır.



Uğur Uzunel Hangi Dizilerde Oynamıştır?


• Masumlar Apartmanı / Esat

• Afili Aşk/ Erkut

• Halka/

• Aşk ve Mavi /İsmet

• Şeref Meselesi / Selim

Uğur Uzuel Hangi Filmlerde Oynamıştır?


• Her Şey Yolunda

• İkimizin Yerine

• Takım Mahalle Aşkına

• Nefesim Kesilene Kadar

• Ferahfeza

• El Yazısı

• Kumdan Kale

• Gayrimeşru

Uğur Uzunel’in oynadığı filmler arasında yer almaktadır.

Uğur Uzunel Evli mi?


Masumlar Apartmanı’nın Esat’ı Uğur Uzunel evli değildir.

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