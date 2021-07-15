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Ezgjan Alioski Kimdir? Ezgjan Alioski Kaç Yaşında? Nereli?

Ezgjan Alioski Kimdir? Ezgjan Alioski Kaç Yaşında? Nereli?

Galatasaray’ın son dakika transferi Ezgjan Alioski’nin haberinin yayılmasıyla birlikte sosyal meydada Ezgjan Alioski heyecanı başladı! Yeni transferin sol bek oyuncusu olan Ezgjan Alioski olacağının duyulması Ezgjan Alioski kimdir? sorusunun gündeme gelmesine sebep oldu. Peki, yeni ol bek oyuncusu Ezgjan Alioski kimdir? Ezgjan Alioski nereli? İşte Ezgjan Alioski’nin oynadığı takımlar…

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:43
Ezgjan Alioski Kimdir? Ezgjan Alioski Kaç Yaşında? Nereli?

Galatasaray'ın yeni transferi Ezgjan Alioski Galatasaray taraftarının ilgisini üzerine çekmeyi başardı! Sosyal medyada transfer haberiyle kısa süre içerisinde gündem haline gelen Ezgjan Alioski kimdir? Ezgjan Alioski hangi takımlarda oynadı?

Ezgjan Alioski Kimdir?


Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 yılında Kuzey Makedonya'nın güneyinde bulunan Pirlepe'de dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına küçük yaşta İsviçre'de başlayan başarılı futbolcu Young Boys alt yapısında yetişmiştir. Ardından pek çok büyük takımda aktif olarak oynayan Ezgjan Alioski son günlerde ise Galatasaray transferi ile gündem olmuştur. Peki, Ezgjan Alioski kaç yaşında?



Ezgjan Alioski Kaç Yaşında?

Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni transferi Ezgjan Alioski 12 Şubat 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Başarılı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski 29 yaşındadır. İşte Ezgjan Alioski'nin oynadığı takımlar;

Ezgjan Alioski Hangi Takımlarda Oynamıştır?


• Leeds

• FC Lugano

• FC Schaffhausen

• FC Lugano

• BSC YB U21

• BSC YB U18



Ezgjan Alioski Nereli?


Galatasaray'ın yeni sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 yılında İsviçre'de dünyaya gelmiştir. Transfer haberinin gelmesinin ardından Ezgjan Alioski nerelidir? Sorusuna maruz kalan Ezgjan Alioski İsviçrelidir.

Transfer haberiyle Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Ezgjan Alioski kimdir? soruları ve daha fazlası transfermarkt bilgileri doğrultusunda bu şekilde belirtilmiştir.

Ezgjan Alioski Kimdir?Ezgjan Alioski Kaç Yaşında?Ezgjan Alioski Hangi Takımlarda Oynamıştır?


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