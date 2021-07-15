Ezgjan Alioski Kimdir? Ezgjan Alioski Kaç Yaşında? Nereli?

Galatasaray'ın yeni transferi Ezgjan Alioski Galatasaray taraftarının ilgisini üzerine çekmeyi başardı! Sosyal medyada transfer haberiyle kısa süre içerisinde gündem haline gelen Ezgjan Alioski kimdir? Ezgjan Alioski hangi takımlarda oynadı?





Ezgjan Alioski Kimdir?

Ezgjan Alioski Kaç Yaşında?

Ezgjan Alioski Hangi Takımlarda Oynamıştır?



Ezgjan Alioski Nereli?



Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 yılında Kuzey Makedonya'nın güneyinde bulunan Pirlepe'de dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına küçük yaşta İsviçre'de başlayan başarılı futbolcu Young Boys alt yapısında yetişmiştir. Ardından pek çok büyük takımda aktif olarak oynayan Ezgjan Alioski son günlerde ise Galatasaray transferi ile gündem olmuştur. Peki, EGalatasaray Spor Kulübü'nün yeni transferi Ezgjan Alioski 12 Şubat 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Başarılı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski 29 yaşındadır. İşte• Leeds• FC Lugano• FC Schaffhausen• FC Lugano• BSC YB U21• BSC YB U18Galatasaray'ın yeni sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 yılında İsviçre'de dünyaya gelmiştir. Transfer haberinin gelmesinin ardındanSorusuna maruz kalan Ezgjan Alioski İsviçrelidir.Transfer haberiyle Galatasaray taraftarını heyecanlandıransoruları ve daha fazlası transfermarkt bilgileri doğrultusunda bu şekilde belirtilmiştir.