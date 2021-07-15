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Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz telefonu!

Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz telefonu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Başkan Erdoğan’ı telefonla aradı.

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 14:37
Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz telefonu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

BÜYÜK DİRENİŞ

Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirtti.

15 TEMMUZ DOLAYISIYLA MEKTUP DA GÖNDERMİŞTİ

Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndermişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkı ve devletinin 15 Temmuz hain darbe girişimini ilk andan itibaren kınadığını belirterek 'Türkiye, her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanındadır.' ifadesini kullandı.

Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

'Sevgili kardeşim' ifadesiyle başladığı mektubunda Aliyev, 15 Temmuz hain darbe girişimini önlemek için canını veren şehitleri saygı ve hürmetle andığını belirtti.

Türk devletine yapılan ihanetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türk milletinin fedakarlığı ve birliği sayesinde önlendiğini vurgulayan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

'Milli birlik ve beraberliğin, kararlı önderliğin ve güçlü iradenin göstergesi olan bu büyük zafer, Türk milletinin hafızasında sonsuza kadar kalacaktır. Şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti, bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek çıkmıştır. Kardeş ülkenin son yıllarda akıllı liderliğiniz altında siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda elde ettiği başarılar, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türk devleti için önemini vurgulamaktadır.'

Aliyev, Azerbaycan halkı ve devletinin, bu hain darbe girişimini ilk andan itibaren açık bir şekilde kınadığını hatırlatarak şunları kaydetti:

'Türkiye, her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanındadır. Dostluk ve kardeşliğin en güzel örneği olan, barışa, güvenliğe ve iş birliğine katkı sağlayan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri en yüksek noktasındadır. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaretiniz sırasında imzaladığımız Şuşa Deklarasyonu, müttefik ilişkilerimizi niteliksel olarak yeni bir düzeye taşıyor ve iş birliğimizin gelecekteki yönlerini tanımlıyor.

'Bir Millet, İki Devlet' sloganıyla Azerbaycan-Türk birliğinin ve kardeşliğinin daha da güçlenmesi ve gelişmesi için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır.'


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