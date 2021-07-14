Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlanıyor

Hakkari'de bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucunda şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. İstanbul'a getirilen Cevher'in naaşı, Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
Hakkari'de bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucunda şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.
İstanbul'a getirilen Cevher'in naaşı, Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.