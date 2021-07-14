USD (Alış - Satış) : 8,60 - 8,62 EURO (Alış - Satış) : 10,19 - 10,21
Ana Sayfa.
Güncel
Karanlık geceyi unutturmayacak müze yarın açılıyor!

Karanlık geceyi unutturmayacak müze yarın açılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı "15 Temmuz Demokrasi Müzesi" hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatacak, kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak. FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz'da yaşananların dijital yöntemlerle anlatılacağı 8 salondan oluşan müzede, kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen yapay çınar ağacı yer alıyor.

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:22
Karanlık geceyi unutturmayacak müze yarın açılıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açılışını yapacağı '15 Temmuz Demokrasi Müzesi', hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatacak, kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müze, 'Türkiye'de ve dünyada darbeler', 'Bir mermi tehdidi', 'Karanlığa atılmak', 'En uzun gece', 'İz bırakanlar', 'Sela', 'Şehitlere saygı' ve 'Demokrasi nöbetleri' başlıkları altında yer altına inşa edilmiş 8 salondan oluşuyor.



15 Temmuz'da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılacak.



Müzenin, karanlık bir koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen sonik hat bölümünde ziyaretçiler ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçecek.

Müzenin, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadar giden süreçte yaşananların devasa bir video projeksiyon uygulamasıyla adım adım canlandırıldığı 'en uzun gece' salonunda, ziyaretçiler tarihe tanıklık edecek.

15 Temmuz'a direnen vatandaş, gazi ve şehit yakınlarının o gece yaşadıklarını özel bir prodüksiyonla paylaşacağı müzede ziyaretçiler, sela koridorundan geçerek 251 şehidin hikayelerini dinleyecekleri bölüme ulaşacaklar.

Müzede, şehitler için yapılan prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin biyografisi yer alacak.



Müzenin cam kubbeli son bölümünde kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı bulunuyor.

23 metre boyundaki Türkiye'nin en büyük yapay ağacının altında 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutan insanları temsil eden 90 adet silikon heykel yer alıyor.

Müzede, vadi olarak adlandırılan ve Ahlat Selçuklu mezar taşlarıyla başlayan 235 metrelik yol boyunca, Türkiye'nin önemli ve büyük yatırımları rölyeflerle anlatılıyor.



Beştepe'deki Şehitler Abidesi Anıtı'na uzanan vadide, Anadolu'daki Selçuklu yapılarında kullanılan çift başlı kartal simgesi ile Türklerin tarihte kurduğu 16 devletin sembollerinin yer aldığı levhalar bulunuyor.

Karanlık geceyi unutturmayacak müze yarın açılıyor

15 Temmuz Darbe Girişimi15 Temmuz Demokrasi Müzesi


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı