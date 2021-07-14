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Hamileyken koronavirüse yakalanan Gizem'in hüzünlü sonu! Bebeğine doyamadı...

Hamileyken koronavirüse yakalanan Gizem'in hüzünlü sonu! Bebeğine doyamadı...

Hamileyken koronavirüse yakalanan Gizem Misoğlu, hastalığı atlattı ama hastalık onun yakasını bırakmadı. Bu süreçte bebeğini dünyaya getiren bahtsız genç kadın, bebeğini yalnızca bir gün sevebildi...

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:50
Hamileyken koronavirüse yakalanan Gizem'in hüzünlü sonu! Bebeğine doyamadı...

Henüz çocuk yaşta babasını kaybeden Gizem Misoğlu'nun annesi Gizem'e hem baba hem anne olmaya çalışarak, iki çocuğunu da büyük güçlükle büyüttü. Gizem, Kültür Üniversitesi'nde halkla ilişkiler okumuş olsa da spordan ve müziğe olan ilgisiyle bilinirdi. Hayallerinin peşinden giderek fitness öğretmeni oldu daha sonra tulum çalmayı öğrendi. İki yıl önce Rize, Fındıklı'da birbirlerine aşık olan Emre Küçükbaycan ve Gizem Misoğlu çifti hemen evlenmek isteseler de pandemi nedeniyle düğünlerini ancak geçtiğimiz yıl eylül ayında yapabildiler. Evliliğinin ardından Fındıklı'ya yerleşen Gizem'in ardından ona yakın olmak isteyen ailesi de İstanbul'dan Rize'ye yerleşti.

HAMİLEYKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Gizem evlendikten bir ay sonra hamile kaldı. Bebeğin kız olacağını öğrenen Gizem henüz karnındayken Piraye adını verdi. Ancak 2021'in ilk ayında, Hem 3 aylık hamile Gizem hem de eşi koronavirüse yakalandı. Gizem hamileliği nedeniyle koronavirüsü hiç ilaç almadan atlatmak zorunda kaldı. Hastalık görünürde geçti ancak Gizem'de halsizlik ve kalp çarpıntılarını miras olarak bıraktı.

KIZINI EMZİREMEDİ

9 Haziran'da, doğuma iki ay varken bebeğin kalp atışlarının zayıfladığı tespit edildi. Apar topar hastaneye yatırılan Gizem sezaryenle Piraye'yi dünyaya getirdi. Prematüre doğan Piraye kuvöze konuldu. Bu sırada Gizem'in de şikâyetleri artmıştı. Her gittiği doktordan 'Psikolojiktir' denilerek geri döndürüldü. Sırtında, bacağında, kolunda ağrılar oluyor, nefes alamadığını söylüyordu. Piraye 3 hafta sonra eve geldiğinde, Gizem kızını emziremedi.

'BEN ÖLECEĞİM BEBEĞİME SEN BAK OLUR MU?'

Gizem'in annesi Melahat Misoğlu'na, 'Ben öleceğim. Eğer bana bir şey olursa bebeğime sen bak olur mu?' dedi. Annesi de onun bu durumunu psikolojisinin bozuk olmasına bağladı. Eşi de aynı durumdaydı. Hepsi o kadar doktor kontrolünden sonra Gizem'in yaşadıklarının tamamen psikolojik olduğuna inanmışlardı.

YOLDA KALBİ DURDU

Gizem 6 Temmuz'da hem psikiyatri hem de göğüs hastalıkları polikliniğinden randevu aldı. Doktora gideceği saati beklerken nefesi sıkıştı, eve ambulans çağırdı. Ambulansa yürüyerek binen Gizem'in yoldayken kalbi durdu. Ambulanstaki ekip Gizem'i hastaneye götürdü. Doktorlar yaklaşık 3 saat boyunca müdahale etse de 31 yaşındaki Gizem hayatını kaybetti. Eşi ve annesi aldıkları haberle şok geçirdi. Gizem'in kalp damarlarını tıkayan pıhtı nedeniyle kalp krizinden öldüğü anlaşıldı. Gizem'in sadece birkaç gün kucağına alabildiği Piraye'den ayrılması sevenlerini yasa boğdu.


'İNSAN 1 GÜNDE ÖLÜR MÜ YA'

Gizem'in eşi Emre Küçükbaycan, yaşadığı şoku ve acısını 'İnsan bir günde ölür mü ya' sözleriyle dile getirirken, annesi Melahat Misoğlu da, 'Ben şimdi kime yanayım. Kaybettiğim kızıma mı, annesiz kalan bebeğine mi' diye gözyaşı döktü.

KORONA SONRASI ORGAN TUTULMASI

Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Akbaş, Gizem'in ölüm nedenini şöyle değerlendirdi: 'Hastanın ölüm şekli, tipik COVID-19 sonrası organ tutulmasını gösteriyor. COVID-19 viral bir enfeksiyondur. Hastalık sonrası kalp kaslarına, damar iç yüzeyine ve nörolojik sistem tutulumuna neden olması da bu enfeksiyonda görülebilecek komplikasyonlardır. Akciğerde kalıcı hasarlar verebilir. Hastanın herhangi bir şikâyetinin psikolojik olarak tariflenmesi, birçok hastalığın teşhisine de engel olan kesinlikle yanlış bir tariftir. Ancak organik bütün nedenler ekarte edildikten sonra, psikiyatri uzmanının koyması gereken bir teşhistir.'

Hamileyken Koronavirüse YakalandıRize'de Gizemin ÖlümüGizem Misoğlu


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