Bekçilere alçak saldırı! 1 şehidimiz var...

Gece saatlerinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korkunç bir saldırı meydana geldi. Bir grup arasında çıkan kavgaya müdahele etmek isteyen bekçiler olay yerine intikal etti. Çıkan tartışmada bekçiler silahlı saldırıya maruz kaldı. Saldırı sonucu bir bekçi şehit oldu diğer ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi.







Olay yerine giden bekçiler, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan bekçiler Gökşen Koşal (31) ile Fırat Doğan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Gökşen Koşal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın tedavisi ise devam ediyor.



Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlattı.







Şüpheli N.S. gözaltına alındı.



Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, olayın ardından hastaneye geldi.