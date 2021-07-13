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Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na ayrılık mesajı!

Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na ayrılık mesajı!

Millet İttifakının sıkı fıkı olduğu HDP'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek bir mesaj geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan son seçimlere destekleri 'güç birliklerini' artık desteklemeyeceklerini dile getirdi.

Siyaset / 13 Temmuz 2021 Salı 17:26
Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na ayrılık mesajı!

Millet İttifakının sürekli yakınında tuttupu HDP'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'e ayrılık mesajı geldi. Gaziantep'te parti binası önünde düzenlenen "Halkla Buluşma" programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan son seçimlerde destek verdikleri "güç birliklerine" artık aynı tavrı göstermeyeceklerini söyledi. 

"ARTIK HERKES BİLSİN"


Bundan sonra yapılacak seçimlerde üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini ifade eden Buldan, şunları kaydetti:

"Bir dahaki seçimde elbette üzerimize düşen görevi ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Ancak sadece bir taraf için söylemiyorum, diğer tarafta da... Diğer taraf derken, elbette Millet İttifakı'nı kastediyorum. Bu ülkede kim iktidar olmak istiyorsa, bu ülkenin en büyük sorunu olan Kürt sorununu çözmek zorundadır ve sorun çözülmeden bu ülkeyle demokrasi gelmeyecektir. Onun için hiç kimse Kürt halkının oylarını cebinde kesin olarak görmesin. Biz, kimseye mecbur ve mahkum değiliz. Ama bu ülkede eğer demokrasinin gelişmesini istiyorsanız işte o zaman HDP'sini ve Kürtleri esas almak zorundasınız. Hiç kimse HDP'yi kolay lokma olarak görmesin. Geçmişte özellikle son seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir."

Pervin Buldan'ın bu restinin HDP- İYİ Parti- CHP ilişkisinin nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. 

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