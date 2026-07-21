GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 2. DALGA OPERASYONU

Operasyonlar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Elazığ, Malatya ve Tunceli'de; Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ise Ankara, İstanbul, Elazığ ve Tunceli'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesindeki sağlık kayıtları üzerinde ayrıntılı teknik inceleme yapılmıştır.Yapılan incelemelerde, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihli hastane kaydının bulunduğu, ancak bu tarihe ait log kayıtlarının sistemden silindiği belirlenmiştir.Söz konusu tarihte yalnızca Gülistan Doku'ya değil, hastaneden hizmet alan kişilerin tamamına ait log kayıtlarının yok edildiği; buna karşılık aynı güne ait vizit ve muayene kayıtlarının sistemde bulunmaya devam ettiği tespit edilmiştir.Log kayıtlarının tümüyle silinmesinin teknik bir arızadan kaynaklanmadığı, işlemin teknik bilgi gerektiren kasıtlı ve yoğun bir müdahale sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmiştir.Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından Türkiye genelindeki veri tabanlarında 28 milyonu aşkın kayıt üzerinde inceleme yapılmıştır.İncelemeler sonucunda, Gülistan Doku adına 8 Ocak 2020 günü saat 16.04.51'de SİSOFT Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden SGK provizyonu alındığı, dört saniye sonra benzersiz bir takip numarası oluşturulduğu belirlenmiştir.Bu kaydın oluşturulmasından bir dakika sonra, Tunceli Devlet Hastanesine tahsisli IP adresi üzerinden silindiği tespit edilmiştir.Ayrıca Gülistan Doku'ya ait başka bir sağlık verisinin de 13 Ocak 2020 günü saat 17.19.49'da aynı hastane IP adresinden gönderilen sistemsel bir silme paketiyle yok edildiği resmi kayıtlarla belirlenmiştir.Hastane kayıtlarında gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı oldukları değerlendirilen;3 doktor,1 hemşire,1 bilgi işlem görevlisi,5 veri giriş ve kontrol personeliolmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında 21 Temmuz 2026 günü saat 05.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.Şüpheliler hakkında;Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme,Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme,Resmî belgenin işlevini engellemek amacıyla bozma, yok etme veya gizleme,Bilişim sistemindeki verileri yok etme, değiştirme veya erişilmez kılmasuçlarından soruşturma yürütülmektedir.Soruşturma kapsamında doktor Furkan Karabulut'un 27 ve 31 Aralık 2019 ile 24 Ocak 2020 tarihlerinde, doktor Ezgi Erdal Karakaş'ın ise 27 ve 29 Aralık 2019 tarihlerinde Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarında işlem yaptığı tespit edilmiştir.Doktor Hüseyin Kocaaslan'ın 16 Eylül 2019 tarihinde Gülistan Doku'yu genel cerrahi bölümünde muayene ettiği, kan tahlili istediği, gastrit tanısıyla hastaneye yatış kararı verdiği ve 18 Eylül 2019 tarihinde taburcu ettiği belirlenmiştir.Polis ekiplerince 7 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen tutanakta, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 günü saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş kaydının bulunduğu belirtilmiştir.Hastane Bilgi Yönetim Sistemi firmasınca gönderilen kullanıcı listesinde de aynı tarih ve saatte doktor Hüseyin Kocaaslan'ın sisteme giriş yaptığı görülmüştür. Bu nedenle 31 Aralık 2019 tarihli hastane kaydını açan kişinin Kocaaslan olabileceği değerlendirilmiştir.Bilgi işlem uzmanı Emine Yılmaz'ın 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'nun hastane verileri üzerinde silme işlemi yaptığı tespit edilmiştir.Veri giriş kontrol işletmeni Tamer Siler'in de aynı tarihlerde kayıtlarda “silme” işlemi yaptığı belirlenmiştir.Veri giriş personeli Mustafa Yıldız'ın 31 Aralık 2019 tarihinde Gülistan Doku'ya ait hastane verilerinde “delete” işlemi yaptığı, 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde de kayıtlarda işlem gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.Mömün Polat'ın, Mustafa Yıldız tarafından 13 Ocak 2020 tarihinde yapılan işlemde müşterek hareket ettiği değerlendirilmiştir.Yeter Satıcı'nın 9 ve 24 Ocak 2020 ile 15 Ekim 2020 tarihlerinde, hemşire Alev Şan'ın ise 8, 24 ve 25 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'ya ait hastane verilerinde işlem yaptığı belirlenmiştir.Yoldaş Altaş'ın da farklı tarihlerde bilgi işlem uzmanı Emine Yılmaz'a para gönderdiği tespit edilmiş, söz konusu para hareketleri soruşturma kapsamında incelemeye alınmıştır.Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin, Gülistan Doku dosyasındaki diğer şüphelilerle çeşitli tarihlerde telefon irtibatlarının bulunduğu belirlenmiştir.Furkan Karabulut'un dosya şüphelilerinden Çağdaş Özdemir ile, Emine Yılmaz'ın Yücel Erdem ile, Tamer Siler'in Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem ile çok sayıda telefon irtibatının bulunduğu tespit edilmiştir.Mustafa Yıldız, Mömün Polat, Yeter Satıcı ve Alev Şan'ın da dosyada adı geçen bazı şüphelilerle farklı tarihlerde irtibat kurdukları belirlenmiştir.Yoldaş Altaş'ın ise dosyadaki şüphelilerle yoğun telefon irtibatlarının bulunduğu, ayrıca firari şüpheli Umut Altaş'ın amcası olduğu tespit edilmiştir.Bu irtibatların soruşturma konusu olaylarla bağlantılı olup olmadığına yönelik incelemeler devam etmektedir.Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da tanık ve gizli tanık beyanları, HTS kayıtları, MASAK analizleri, ihbarlar ve dijital incelemeler doğrultusunda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ile şüphelilerin bulunduğu illerdeki jandarma ekiplerinin katılımıyla Ankara, İstanbul, Elazığ ve Tunceli'de 21 Temmuz 2026 günü saat 05.00'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in adına, valilik konutunda çalışan tanıkların beyanlarında yer verilmesi üzerine Ankara'da gözaltı işlemi uygulanmıştır.Handan Sonel'e ilişkin tanık anlatımlarının içeriği ve soruşturma konusu olaylarla bağlantısı, Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıntılı olarak incelenmektedir.Tunceli'nin Pertek ilçesinde hafriyat işi yaptığı belirtilen Okan Yarıcı hakkında iki ayrı ihbar bulunduğu tespit edilmiştir.Yarıcı'nın 19 Kasım 2020 tarihinde Ordu'da dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret ettiği belirlenmiş, söz konusu görüşmenin mahiyeti soruşturma kapsamına alınmıştır. Şüpheli Okan Yarıcı, Tunceli'de gözaltına alınmıştır.Gizli tanık “Duman”ın beyanında adı geçen ve halen güvenlik korucusu olarak görev yaptığı belirtilen Fatih Özmen, Tunceli'de gözaltına alınmıştır.Eski korucubaşı Yılmaz Arslan hakkında da soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiş ve şüpheli Elazığ'da yakalanmıştır.Her iki şüphelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili bilgi ve bağlantıları araştırılmaktadır.Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek SIM kartın “temizlenmek” amacıyla gönderildiği değerlendirilen süreç de soruşturmanın önemli başlıklarından birini oluşturmaktadır.Tutuklu şüpheli Gökhan Ertok'un çalıştığı ACA Bilişim Şirketinin sahibi Memet Aca hakkında gözaltı kararı verilmiştir.Gökhan Ertok'un Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla alınan beyanında Memet Aca'nın adının geçtiği; Ertok'un, SIM kartla ilgili olarak Aca'nın “Haberim var, gerekeni yap” şeklinde konuştuğunu ileri sürdüğü öğrenilmiştir.Memet Aca ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel arasında yoğun MASAK hareketlerinin bulunduğu tespit edilmiştir.Sinyal bilgilerinden Büyükçekmece ilçesinde olduğu belirlenen Memet Aca, İstanbul'da gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkındaki işlemler, yetki durumu çerçevesinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli olarak yürütülmektedir.Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarıyla yürütülen 2. dalga operasyon kapsamında;Elazığ,Malatya,Tunceli,Ankara,İstanbulillerinde toplam 15 şüpheli gözaltına alınmıştır.Şüphelilerin ifade ve sorgu işlemleri ile dijital materyaller, iletişim kayıtları, mali hareketler ve hastane bilgi sistemlerine ilişkin incelemeler devam etmektedir.Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, delillerin ortaya çıkarılması ve varsa sorumluların tespit edilmesi amacıyla soruşturmalar titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.A. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlarFurkan Karabulut — DoktorEzgi Erdal Karakaş — DoktorHüseyin Kocaaslan — Genel Cerrahi Uzmanı/DoktorEmine Yılmaz — Bilgi İşlem UzmanıTamer Siler — Veri Giriş ve Kontrol İşletmeniMustafa Yıldız — Veri Giriş PersoneliMömün Polat — Veri Giriş PersoneliYeter Satıcı — Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniAlev Şan — HemşireYoldaş Altaş — Veri Giriş PersoneliB. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar:Handan Sonel — Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşiOkan Yarıcı — İş insanı/Hafriyat işiyle uğraşan şüpheliFatih Özmen — Güvenlik korucusuYılmaz Arslan — Eski güvenlik korucubaşıMemet Aca — ACA Bilişim Şirketinin sahibi