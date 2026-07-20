Babala TV Dosyasında Çarpıcı Mali Analiz! Kıbrıs Bağlantıları ve Kaynağı Açıklanamayan Villa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu dosyasına giren bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve aileyle bağlantılı Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ile Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’nin banka hesap hareketleri ve mal varlığı kayıtları incelendi.Raporda, incelemenin temel amacının; söz konusu kişi ve şirketler ile AHBAP Derneği bağlantılı Yeliz Kaya ve Yeliz Kaya ile mali ilişkisi bulunan kişiler arasında doğrudan veya dolaylı parasal bağlantı bulunup bulunmadığının belirlenmesi olduğu ifade edildi.Bu kapsamda 2017-2026 dönemine ait MASAK verileri, banka hesap hareketleri, karşı taraf bilgileri, işlem açıklamaları, nakit işlemler, kredi kayıtları, taşınır ve taşınmaz mal varlığı bilgileri ile dosya kapsamındaki mali veriler karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.Bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile AHBAP Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi kaydına rastlanmadığı belirtildi.Ancak raporda, hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği vurgulandı.Birinci hatta göre; Oğuzhan Uğur’un Serhat Aydın ile 400 bin TL, Barış Zümrüt ile 350 bin 350 TL ve Ercüment Karataş ile 52 bin TL olmak üzere toplam 802 bin 350 TL doğrudan parasal ilişkisinin bulunduğu belirlendi. Raporda, bu üç kişinin de Mehmet Sait Köse ile doğrudan mali temasının bulunduğu, Mehmet Sait Köse’nin ise Yeliz Kaya’ya 2 işlemde toplam 550 bin TL gönderdiği tespitine yer verildi.Bilirkişi değerlendirmesinde, Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş’ın yalnızca Oğuzhan Uğur’la sınırlı kalmayıp Tuğrul Uğur, Babala TV ve Babalayka hesaplarında da tekrar eden yüksek tutarlı işlem tarafları olduğu belirtildi. Bu kişilerin Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerin ortak işlem çevresinde yer aldığı değerlendirildi.İkinci hatta ise Tuğrul Uğur hesabına 4 işlemde toplam 231 bin 710 TL gönderen Gaye Akıl’ın, Aytaç Köse’den 3 işlemde toplam 70 bin TL aldığı; Yeliz Kaya’nın ise Aytaç Köse’ye 450 bin TL gönderdiği tespit edildi. Raporda, bu yapının Tuğrul Uğur’un işlem çevresinin Yeliz Kaya’ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali bağlantı hattına sahip olabileceğini gösterdiği kaydedildi.Bilirkişi raporunda, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarında yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan işlemlere ayrıca dikkat çekildi.Rapora göre Tuğrul Uğur tarafından Kantara Palace Ltd’ye 2 işlemde 150 bin TL, Arkın Ventures Limited’e 4 işlemde 90 bin TL, Çağın Ltd’ye 5 işlemde 113 bin 500 TL ve Aydoğan Investments Ltd’ye 3 işlemde 54 bin 180 TL para gönderildi. Babala TV tarafından Aydoğan Investments Ltd’ye 2 işlemde 27 bin 300 TL, Babalayka Film Yapım tarafından ise Grandfalcon Investment Ltd’ye 29 bin 700 TL aktarıldı. Tuğrul Uğur hesabına ayrıca Kıbrıs İktisat Bankası Limited üzerinden 23 bin 220 TL para girişi gerçekleşti.Böylece Kıbrıs bağlantılı işlem grubunda 17 para çıkışı işleminde toplam 464 bin 680 TL, 1 para girişi işleminde ise 23 bin 220 TL olmak üzere toplam 18 işlemde 487 bin 900 TL mali hareket oluştu.Raporda, Kantara Palace Ltd’nin daha önce Derkan Başer ve Çetin Dede’nin yer aldığı yasa dışı bahis soruşturmasında, Arkın Ventures Limited ile Çağın Ltd’nin influencer ve yasa dışı bahis bağlantılı kişilerin incelendiği dosyalarda, Aydoğan Investments Ltd’nin ise farklı yasa dışı bahis soruşturmalarında karşı taraf olarak tekrar ettiği belirtildi.Grandfalcon Investment Ltd’nin de Veysel Şahin ve ailesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Chamada Prestige Hotel & Casino yapılanmasının önemli fon kaynaklarından biri olarak önceki dosyalarda yer aldığı ifade edildi. Bilirkişi raporunda, Babalayka Film Yapım tarafından bu şirkete yapılan transferin doğrudan ve somut bir dosyalar arası karşı taraf eşleşmesi niteliğinde olduğu değerlendirildi.Raporda, Oğuzhan Uğur’un hesaplarında 1.066 işlemde toplam 24 milyon 55 bin 673 TL işlem hacmi oluştuğu, işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Oğuzhan Uğur’un hesaplarına toplam 12 milyon 518 bin 288 TL para girişi, hesaplarından ise 8 milyon 841 bin 905 TL para çıkışı yapıldığı; 218 işlemde 2 milyon 695 bin 480 TL nakit işlem hacmi oluştuğu kaydedildi.Tuğrul Uğur yönünden ise çok daha yüksek bir finansal hareketlilik tespit edildi. Rapora göre Tuğrul Uğur hesaplarında 9.412 işlemde toplam 163 milyon 951 bin 450 TL işlem hacmi bulundu. Bu hacmin 2023 yılında 24 milyon 104 bin TL’ye, 2024 yılında 53 milyon 422 bin TL’ye, 2025 yılında ise 56 milyon 121 bin TL’ye yükseldiği belirlendi.Karşı taraf bazlı işlemlerde 75 milyon 15 bin TL para çıkışı, 73 milyon 257 bin TL para girişi olmak üzere 8.416 işlemde toplam 148 milyon 273 bin TL hacim oluştu. Ayrıca Tuğrul Uğur hesaplarına 557 işlemde 15 milyon 101 bin TL nakit para yatırıldığı, nakit çekim tutarının ise 572 bin TL seviyesinde kaldığı ifade edildi.Bilirkişi raporunda, para giriş ve çıkışlarının birbirine yakın seyretmesi, nakit yatırma tutarının nakit çekimden belirgin biçimde yüksek olması ve fonların hesapta tutulmayarak farklı kişi ve şirketlere aktarılması hususlarının güçlü mali emare oluşturduğu değerlendirildi.Raporda en dikkat çeken başlıklardan biri de Tuğrul Uğur’un gerçek kişilerle yaptığı işlemler oldu.Tüzel kişi işlemleri ayrıştırıldığında, Tuğrul Uğur’un 2.130 farklı gerçek kişiyle, Türkiye geneline ve Kıbrıs’a yayılan 693 farklı banka şubesi üzerinden 6.706 işlemde toplam 91 milyon 303 bin 864 TL para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.Bu tutarın 50 milyon 836 bin TL’sinin para çıkışlarından, 40 milyon 467 bin TL’sinin para girişlerinden oluştuğu belirtildi.Bilirkişi raporunda, çok geniş kişi ve şube ağı, 2023-2025 döneminde yoğunlaşan işlem hacmi, seri ve parçalı transferler, çok sayıda tek seferlik ve aynı tutarlı para girişi ile yüksek nakit yatırma işlemleri birlikte değerlendirildiğinde, hesabın olağan kişisel bankacılık kullanımının ötesinde fonların toplanması, bankacılık sistemine dahil edilmesi ve çok sayıda kişi ile kuruluşa dağıtılması amacıyla kullanılmış olabileceğine dair güçlü mali emareler bulunduğu ifade edildi.Bilirkişi raporunda, dosyanın doğrudan konusu dışında kalmakla birlikte Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarında yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan işlemlerin ayrıca önem taşıdığı belirtildi.Rapora göre Tuğrul Uğur tarafından Kantara Palace Ltd’ye 2 işlemde 150 bin TL, Arkın Ventures Limited’e 4 işlemde 90 bin TL, Çağın Ltd’ye 5 işlemde 113 bin 500 TL ve Aydoğan Investments Ltd’ye 3 işlemde 54 bin 180 TL gönderildi.Babala TV tarafından Aydoğan Investments Ltd’ye 2 işlemde 27 bin 300 TL, Babalayka Film Yapım tarafından Grandfalcon Investment Ltd’ye 29 bin 700 TL aktarıldı. Tuğrul Uğur hesabına ise Kıbrıs İktisat Bankası Limited üzerinden 23 bin 220 TL para girişi gerçekleşti.Böylece Kıbrıs bağlantılı işlem grubunda 17 para çıkışı işleminde toplam 464 bin 680 TL, 1 para girişi işleminde ise 23 bin 220 TL olmak üzere toplam 18 işlemde 487 bin 900 TL mali hareket oluştu.Raporda; Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd, Aydoğan Investments Ltd ve Grandfalcon Investment Ltd gibi şirketlerin daha önce yasa dışı bahis veya casino bağlantılı dosyalarda karşı taraf olarak tekrar ettiği değerlendirildi. Bu şirketlerle yapılan para hareketlerinin, dosya bakımından dikkat çekici ve ayrıca incelenmesi gereken mali temas niteliğinde olduğu kaydedildi.Bağlantılı şirketler bakımından en yüksek işlem hacmi Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’nde tespit edildi.Rapora göre Babala TV’nin 2.886 işlemde toplam 252 milyon 174 bin 383 TL işlem hacmine ulaştığı, şirketin işlem hacminin 2023 yılında 56 milyon 244 bin TL’ye, 2024 yılında ise 134 milyon 324 bin TL’ye yükseldiği belirlendi.Şirketin karşı taraf bazlı işlemlerinde 114 milyon 543 bin TL para çıkışı, 124 milyon 657 bin TL para girişi olmak üzere toplam 239 milyon 200 bin TL hacim oluştu. Ayrıca 15 işlemde 2 milyon 292 bin TL nakit para yatırıldığı, 320 işlemde ise 10 milyon 680 bin TL nakit para çekildiği tespit edildi. Nakit çekimlerin 8,8 milyon TL’lik bölümünde “takip borç” açıklamasının bulunması, işlemlerin hukuki ve ekonomik dayanağının ayrıca doğrulanması gereken başlıklar arasında gösterildi.Babala TV hesabında Babalayka Film Yapım ile 19 milyon 602 bin TL, anne Pakize Uğur ile 18 milyon 463 bin TL, Tuğrul Uğur ile 17 milyon 686 bin TL, Oğuzhan Uğur ile ise 9 milyon 18 bin TL işlem hacmi bulunduğu rapora yansıdı.Raporda, Babala TV’nin önemli para kaynaklarından birinin Gain Medya A.Ş. olduğu belirtildi. Buna göre Gain Medya tarafından 12 Haziran 2023 ile 18 Nisan 2025 tarihleri arasında Babala TV’ye 22 işlemde toplam 45 milyon 31 bin 20 TL gönderildi.Bu tutarın 13 milyon 836 bin TL’lik bölümünün Berkin Kaya’nın Gain Medya’da yüzde 50 ortak olduğu dönemde, 31 milyon 195 bin TL’lik bölümünün ise bu dönem dışında gerçekleştiği tespit edildi. Rapora göre Berkin Kaya dönemindeki ödemeler, Gain Medya kaynaklı toplam para girişlerinin yaklaşık yüzde 30,73’ünü oluşturdu.Bilirkişi raporunda, Gain Medya’dan 12 Haziran 2023’te gelen 13 milyon 275 bin TL’lik ödemenin, incelenen hesaplar bakımından en yüksek tek seferlik para girişi olduğu; bu paranın hemen ardından toplam 10 milyon TL bedelle Audi RS Q8 marka lüks araç satın alındığı belirtildi. Söz konusu aracın 30 Mayıs 2024 tarihinde 8 milyon 500 bin TL’ye satıldığı kaydedildi.Raporda, en yüksek tek seferlik ödemenin kısa süre içinde lüks araca dönüştürülmesinin, şirket hesaplarına giren ticari fonların yüksek değerli taşınır ediniminde kullanıldığını gösterdiği değerlendirildi.Bilirkişi raporunun en dikkat çekici bölümlerinden biri de Çekmeköy Ömerli’deki villa alımı oldu. Rapora göre Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, 5 Ocak 2024 tarihinde İstanbul Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde bulunan villa niteliğindeki taşınmazı edindi. Aynı gün Emin Altuğ Özkan’a “G Blok BB 1 daire alım bedeli” açıklamasıyla 25 milyon TL gönderildi.Ancak raporda, para çıkışının gerçekleştiği hesapta işlem öncesinde bu tutarı karşılayacak bakiye bulunmadığı, incelenen hesap hareketlerinde 25 milyon TL’yi karşılayan bir para girişi, nakit yatırma veya kredi kullanımına rastlanmadığı belirtildi.İşlemin hem gönderici hem alıcı yönünden Türkiye İş Bankası Suadiye Şubesindeki farklı hesaplar arasında, şube kanalıyla gerçekleştirilmesi ve TAKBİS kaydında “satış ve ipotek” şerhi bulunmasına rağmen tespit edilen kredilerin bu büyüklükte olmaması dikkat çekici bulundu.Bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin Ocak 2024 itibarıyla 25 milyon TL’lik taşınmaz alımını açıklayabilecek yeterli hesap bakiyesi, nakit girişi, kredi kullanımı veya başka bir mal varlığı satışına rastlanmadığı belirtildi.Raporda, aile bireyleri ve bağlantılı şirketler arasındaki para hareketlerinin birbirinden bağımsız olmadığı, fonların şahsi ve tüzel kişi hesapları arasında yoğun ve çift yönlü biçimde dolaştırıldığı ifade edildi.Babalayka Film Yapım’ın 2024-2026 döneminde 1.011 işlemde 99 milyon 81 bin TL işlem hacmine ulaştığı, 1 işlemde 4 milyon TL nakit para yatırıldığı ve şirket hesaplarının büyük ölçüde Tuğrul Uğur ile Babala TV arasındaki karşılıklı fon hareketlerinden oluştuğu tespit edildi.Osis Yapım’da ise 337 işlemde toplam 26 milyon 61 bin TL işlem hacmi oluştuğu, şirketin en önemli para kaynağının Google Ireland Limited’den gelen yaklaşık 13,1 milyon TL olduğu, Osis Yapım hesabından Babala TV’ye 48 işlemde toplam 7 milyon 464 bin TL aktarıldığı belirtildi.Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde; Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile AHBAP Derneği, Yeliz Kaya ve bağlantılı diğer kişiler arasında çok katmanlı dolaylı mali bağlantılar, yasa dışı bahis dosyalarında tekrar eden karşı taraflar, yüksek nakit ve elektronik para hareketleri, şahıs-aile-şirket hesapları arasındaki yoğun fon dolaşımı ve kaynağı belirlenemeyen mal varlığı edinimi birlikte değerlendirildiğinde, dosya konusu bakımından ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli ve somut mali emareler oluştuğu kanaatine varıldığı ifade edildi.