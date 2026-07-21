WhatsApp Mac Arayüzü Yenileniyor

WhatsApp, popüler mesajlaşma uygulamasının Mac sürümünde kapsamlı bir görsel yenileme sürecine girdi. Şirket, iPhone ve iPad sürümlerinde kullandığı Liquid Glass tasarım dilini artık masaüstü platformuna da taşıyor.Bu güncelleme, WhatsApp'ın farklı platformlar arasındaki arayüz tutarlılığını artırma hedefinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, yeni tasarımla birlikte daha modern ve Apple işletim sistemleriyle uyumlu bir deneyimle karşılaşıyor.Mac App Store üzerinden dağıtılan son güncelleme, uygulamanın genel görünümünde önemli değişiklikler içeriyor. Özellikle yeniden tasarlanan kenar çubuğu, kullanıcıların sohbet yönetimi sırasında daha akıcı bir deneyim yaşamasını hedefliyor.Güncelleme kapsamında sohbet çubuğu ve ek menüsü gibi temel arayüz öğeleri de elden geçirildi. Bu değişiklikler, uygulamanın mobil sürümleriyle olan görsel farkı en aza indirerek bütünsel bir tasarım anlayışı sunuyor.Yeni sürümle birlikte kilitli sohbetler ve topluluklar için özel kenar çubuğu bölümleri eklendi. Daha önce ana sohbet listesinde yer alan kilitli sohbetler, artık iPhone uygulamasında olduğu gibi kimlik doğrulama gerektiren özel bir alana taşındı.Topluluklar özelliği de artık doğrudan kenar çubuğu üzerinden erişilebilir hale getirildi. Bu düzenleme, kullanıcıların gruplar ve topluluklar arasında geçiş yapmasını daha pratik bir hale getiriyor.WhatsApp, bu yeni arayüzü şu an için sınırlı sayıda kullanıcıya sunuyor. Şirketin alışılagelmiş dağıtım stratejisine uygun olarak, yeni tasarımın önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba açılması bekleniyor.Apple'ın güncel işletim sistemlerinin tasarım çizgisiyle uyumlu hale getirilen bu arayüz, yaklaşık bir yıllık bir çalışma sürecinin sonucunda tamamlandı. Mac kullanıcıları, bu güncellemeyle birlikte mobil cihazlarında alıştıkları görsel standartlara masaüstünde de kavuşmuş oluyor.