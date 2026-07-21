Katlanabilir iPhone için Çift Batarya İddiası

Apple'ın yayınladığı iOS 27 dördüncü geliştirici betası, işletim sistemi içerisinde çoklu batarya kullanımına işaret eden yeni kod dizilerini gün yüzüne çıkardı. Bu keşif, teknoloji dünyasında uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone modeli için bir hazırlık olabileceği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.Kod içerisinde yer alan “Bu iPhone'daki bataryalar beklendiği gibi çalışıyor” ve “Bu iPhone'daki bataryaların sağlığı önemli ölçüde azaldı” gibi ifadeler, sistemin birden fazla güç kaynağını yönetebileceğini gösteriyor. Ayrıca, “bataryalardan biri” ifadesinin orijinal bir Apple bileşeni olmadığına dair bir uyarı mesajı da sistemde yer alıyor.Bazı uzmanlar bu kodların doğrudan katlanabilir bir iPhone modeline işaret ettiğini düşünürken, diğerleri bunun daha basit bir açıklaması olabileceğini savunuyor. Özellikle harici MagSafe bataryaların kullanımı, mevcut iPhone modellerinde zaten ikinci bir batarya deneyimi yaşatabiliyor ve bu durum kodlardaki çoğul ifadeleri açıklayabilir.Ancak katlanabilir bir cihaz tasarımı söz konusu olduğunda, çift batarya kullanımı teknik açıdan oldukça mantıklı bir seçenek olarak duruyor. İki parçadan oluşan bir gövde yapısında, ağırlık dengesini sağlamak ve yeterli batarya ömrü sunabilmek için her iki tarafa da güç hücresi yerleştirilmesi gerekiyor.Tek bir batarya hücresinin cihazın sadece bir tarafına yerleştirilmesi, hem ağırlık merkezinin kaymasına hem de toplam kapasitenin sınırlı kalmasına yol açabilir. Çift batarya düzeni, cihazın dengeli olmasını sağlarken aynı zamanda toplam enerji verimliliğini de artırıyor.Daha önce ortaya atılan iddialar, katlanabilir iPhone modelinde 5.000mAh civarında bir kapasiteye ulaşmak için 3D istiflenmiş iki ayrı hücre kullanılacağını öne sürmüştü. Bu yaklaşım, Apple'ın donanım tasarımındaki enerji yönetimi stratejileriyle de uyumlu görünüyor.Apple, aslında çoklu batarya sistemlerine yabancı bir şirket değil ve bu teknoloji daha önce de kullanıldı. 2017 yılında gerçekleştirilen iPhone X parçalarına ayırma işlemlerinde, cihazın tek bir gövde içerisinde iki farklı batarya hücresiyle donatıldığı net bir şekilde görülmüştü.Şu an için iOS 27 kodlarındaki bu ifadelerin kesin olarak katlanabilir bir cihazı mı yoksa başka bir özelliği mi temsil ettiği belirsizliğini koruyor. Apple'ın bu yeni yazılım altyapısı ile donanım tarafında nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek.