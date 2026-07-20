CHP'li Belediyelerde Yolsuzluk Bitmiyor! İzmit Belediyesi'ne Operasyon

CHP'li belediyeler rüşvet ve yolsuzlukla anılmaya devam ediyor.Bu kapsamda da sabah saatlerinde yeni bir operasyon için daha düğmeye basıldı.Sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.Soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde İzmit Belediyesi binasına giren polis ekipleri, içeride inceleme ve arama çalışmalarına başladı.İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da bulunduğu 31 şüpheli hakkında 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilere 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamaları yöneltiliyor.Ekiplerin ayrıca Başkan Hürriyet'in evinde arama çalışmalarına başladığı öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda İzmit Belediye Başkanlığının düzenlediği bazı ihaleler mercek altına alındı.Adli sürecin, belediye tarafından düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığına yönelik bulgular üzerine başlatıldığı öğrenildi.Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre; ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu ve belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı iddiaları yer alıyor.Ayrıca, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu öne sürülüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürülen operasyonda haklarında işlem yapılan ve aralarında belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri ile firma yetkililerinin bulunduğu 31 şüphelinin isimleri ve unvanları şu şekilde sıralandı:Fatma Kaplan Hürriyet - İzmit Belediye BaşkanıMurat Hürriyet - Belediye Başkanı EşiÖmer A. - İzmit Belediyesi Bekaş Genel MüdürüGökhan Ercan - CHP İzmit İlçe BaşkanıLeyla K. - İhale SorumlusuSeyhan Ö. - Mali İşler MüdürüHamit İlker U. - Meclis Üyesi, Harita MühendisiNusret Ömürhan Y. - Özel KalemFigan Ç. - Eski Ruhsat MüdürüBurak G. - Fen İşleri MüdürüEngin E. - Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday AdayıMehmet E. - Destek Hizmetleri MüdürüHakan O. - Bekaş Bando Şefiİrfan C. - Başkan ŞoförüHüseyin D. - Eski Zabıta KomiseriÖzlem Kırma D. - Satın Alma İşleri Müdür YardımcısıYusuf K. - Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.Demet I. - Şahıs FirmasıZekiye Köstekli O. - Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.Adem O. - Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Tic. Ltd. Şti.Fatih Y. - YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.Kenan Y. - YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.Yasin O. - Zirvetur Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti.Remzi G. - Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.Çetin S. - MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Tic. A.Ş.Ramazan K. - Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Tic. Ltd. Şti.Yüksel K. - Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.Cemil Ç. - Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.Ali Han Ü. - DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Tic. Ltd. Şti.Nihat Ö. - Arı Pazarlama Hırdavat TaahhütSelin Evren Özoğlu - AvukatGeçtiğimiz günlerde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Çetiner, 'Leyla Hanım' filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve Başkan Hürriyet'in eski özel şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanmış, Hüseyin Ergül ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.