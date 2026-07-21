EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı yolda!
Milyonlarca emekliye yapılacak zam oranının belli olmasının ardından yeni maaşlar hesaplara yatırılmaya başlandı. Maaş farkı için TBMM'deki taban aylık düzenlemesi beklenirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketi ocak zammı için ilk sinyali verdi. İşte maaş maaş masadaki rakam...
Milyonlarca emekliye zamlı ödemeler başladı. Yılın ikinci yarısı için maaşlarına yüzde 17,76 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş ödemeleri sürüyor. Zam farkı için gözler TBMM'ye çevrilirken, Merkez Bankası anketi ocak ayı için ilk sinyali verdi.
YENİ MAAŞLAR HESAPLARA YATIRILIYOR
SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya başladı. Tahsis numarasının son rakamı 7,3 ve 5 olanlara yeni maaşları yatırıldı. Bugün ise 1 olanlara yeni maaşları yatırılacak. Ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre 28 Temmuz'a kadar devam edecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
5.1 milyon kişiyi kapsayan en düşük emekli maaşı için TBMM'de yasa çalışmaları henüz sonuçlanmadı. Bu nedenle yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara eski taban aylık yani 20 bin lira yatırılıyor.
Geri kalan kısım ise söz konusu yasanın TBMM Genel Kurulu'nda onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından ödenecek. Aradaki fark ise devlet tarafından karşılana 23.552 TL'ye tamamlanacak.
TABAN AYLIK FARKI İÇİN KAÇ TL YATIRILACAK?
Yüzde 13.52'lik temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı. En düşük maaşta 3 bin 755 lira artış yaşandı.
Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 3 bin 755 lira tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 11 bin 265 lira ödeme yapılacak.
SSK maaş ödeme günleri şöyle:
Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
7 olanlar: 18 Temmuz
5 olanlar: 19 Temmuz
3 olanlar: 20 Temmuz
1 olanlar: 21 Temmuz
8 olanlar: 22 Temmuz
6 olanlar: 23 Temmuz
4 olanlar: 24 Temmuz
2 olanlar: 25 Temmuz
0 olanlar: 26 Temmuz
BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 25-28 TEMMUZ'DA
Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.
İşte SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak zam tablosu...
Mevcut: 23.552 TL → Zamlı: 25.841 TL
Mevcut: 24.000 TL → Zamlı: 26.333 TL
Mevcut: 25.000 TL → Zamlı: 27.430 TL
Mevcut: 26.000 TL → Zamlı: 28.527 TL
Mevcut: 27.000 TL → Zamlı: 29.624 TL
Mevcut: 28.000 TL → Zamlı: 30.722 TL
Mevcut: 29.000 TL → Zamlı: 31.819 TL
Mevcut: 30.000 TL → Zamlı: 32.916 TL
Mevcut: 31.000 TL → Zamlı: 34.013 TL
Mevcut: 32.000 TL → Zamlı: 35.110 TL
Mevcut: 33.000 TL → Zamlı: 36.208 TL
Mevcut: 34.000 TL → Zamlı: 37.305 TL
Mevcut: 35.000 TL → Zamlı: 38.402 TL
Mevcut: 36.000 TL → Zamlı: 39.499 TL
Mevcut: 37.000 TL → Zamlı: 40.596 TL
Mevcut: 38.000 TL → Zamlı: 41.694 TL
Mevcut: 39.000 TL → Zamlı: 42.791 TL
Mevcut: 40.000 TL → Zamlı: 43.888 TL
Mevcut: 41.000 TL → Zamlı: 44.985 TL
Mevcut: 42.000 TL → Zamlı: 46.082 TL
Mevcut: 43.000 TL → Zamlı: 47.180 TL
Mevcut: 44.000 TL → Zamlı: 48.277 TL
Mevcut: 45.000 TL → Zamlı: 49.374 TL
Mevcut: 46.000 TL → Zamlı: 50.471 TL
Mevcut: 47.000 TL → Zamlı: 51.568 TL
Mevcut: 48.000 TL → Zamlı: 52.666 TL
Mevcut: 49.000 TL → Zamlı: 53.763 TL
Mevcut: 50.000 TL → Zamlı: 54.860 TL
Mevcut: 51.000 TL → Zamlı: 55.957 TL
Mevcut: 52.000 TL → Zamlı: 57.054 TL
Mevcut: 53.000 TL → Zamlı: 58.152 TL
Mevcut: 54.000 TL → Zamlı: 59.249 TL
Mevcut: 55.000 TL → Zamlı: 60.346 TL
Mevcut: 56.000 TL → Zamlı: 61.443 TL
Mevcut: 57.000 TL → Zamlı: 62.540 TL
Mevcut: 58.000 TL → Zamlı: 63.638 TL
Mevcut: 59.000 TL → Zamlı: 64.735 TL
Mevcut: 60.000 TL → Zamlı: 65.832 TL