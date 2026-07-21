EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı yolda!

Milyonlarca emekliye zamlı ödemeler başladı. Yılın ikinci yarısı için maaşlarına yüzde 17,76 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş ödemeleri sürüyor. Zam farkı için gözler TBMM'ye çevrilirken, Merkez Bankası anketi ocak ayı için ilk sinyali verdi.SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya başladı. Tahsis numarasının son rakamı 7,3 ve 5 olanlara yeni maaşları yatırıldı. Bugün ise 1 olanlara yeni maaşları yatırılacak. Ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre 28 Temmuz'a kadar devam edecek.5.1 milyon kişiyi kapsayan en düşük emekli maaşı için TBMM'de yasa çalışmaları henüz sonuçlanmadı. Bu nedenle yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara eski taban aylık yani 20 bin lira yatırılıyor.Geri kalan kısım ise söz konusu yasanın TBMM Genel Kurulu'nda onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından ödenecek. Aradaki fark ise devlet tarafından karşılana 23.552 TL'ye tamamlanacak.Yüzde 13.52'lik temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı. En düşük maaşta 3 bin 755 lira artış yaşandı.Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 3 bin 755 lira tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 11 bin 265 lira ödeme yapılacak.SSK maaş ödeme günleri şöyle:Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz7 olanlar: 18 Temmuz5 olanlar: 19 Temmuz3 olanlar: 20 Temmuz1 olanlar: 21 Temmuz8 olanlar: 22 Temmuz6 olanlar: 23 Temmuz4 olanlar: 24 Temmuz2 olanlar: 25 Temmuz0 olanlar: 26 TemmuzBağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.Mevcut: 23.552 TL → Zamlı: 25.841 TLMevcut: 24.000 TL → Zamlı: 26.333 TLMevcut: 25.000 TL → Zamlı: 27.430 TLMevcut: 26.000 TL → Zamlı: 28.527 TLMevcut: 27.000 TL → Zamlı: 29.624 TLMevcut: 28.000 TL → Zamlı: 30.722 TLMevcut: 29.000 TL → Zamlı: 31.819 TLMevcut: 30.000 TL → Zamlı: 32.916 TLMevcut: 31.000 TL → Zamlı: 34.013 TLMevcut: 32.000 TL → Zamlı: 35.110 TLMevcut: 33.000 TL → Zamlı: 36.208 TLMevcut: 34.000 TL → Zamlı: 37.305 TLMevcut: 35.000 TL → Zamlı: 38.402 TLMevcut: 36.000 TL → Zamlı: 39.499 TLMevcut: 37.000 TL → Zamlı: 40.596 TLMevcut: 38.000 TL → Zamlı: 41.694 TLMevcut: 39.000 TL → Zamlı: 42.791 TLMevcut: 40.000 TL → Zamlı: 43.888 TLMevcut: 41.000 TL → Zamlı: 44.985 TLMevcut: 42.000 TL → Zamlı: 46.082 TLMevcut: 43.000 TL → Zamlı: 47.180 TLMevcut: 44.000 TL → Zamlı: 48.277 TLMevcut: 45.000 TL → Zamlı: 49.374 TLMevcut: 46.000 TL → Zamlı: 50.471 TLMevcut: 47.000 TL → Zamlı: 51.568 TLMevcut: 48.000 TL → Zamlı: 52.666 TLMevcut: 49.000 TL → Zamlı: 53.763 TLMevcut: 50.000 TL → Zamlı: 54.860 TLMevcut: 51.000 TL → Zamlı: 55.957 TLMevcut: 52.000 TL → Zamlı: 57.054 TLMevcut: 53.000 TL → Zamlı: 58.152 TLMevcut: 54.000 TL → Zamlı: 59.249 TLMevcut: 55.000 TL → Zamlı: 60.346 TLMevcut: 56.000 TL → Zamlı: 61.443 TLMevcut: 57.000 TL → Zamlı: 62.540 TLMevcut: 58.000 TL → Zamlı: 63.638 TLMevcut: 59.000 TL → Zamlı: 64.735 TLMevcut: 60.000 TL → Zamlı: 65.832 TL