Eski Sincan Belediye Başkanı Aziz Gürsoy'dan Özgür Özel'e tepki: 'Devleti ele geçirme projesinin ortağısınız'

Mutlak butlan kararı sonrası aldığı kararlarla partiyi yangın yerine çeviren Manisa Milletvekili Özgür Özel'in bu kez CHP kürsüsünden 'yeni parti' reklamı yapacak olması, CHP'lilerde öfke patlamasına yol açtı. 1989-1994 yılları arasında Sincan Belediye Başkanlığı görevini yürüten CHP'li Aziz Gürsoy, Özel ve ekibinin partiye ağır darbeler indiren provokatif hamlelerini SABAH'a yorumladı. Özgür Özel ve destekçilerine hitap eden Gürsoy'un çarpıcı açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı:6 ok dışında, 'kendilerince' merkez ve makul bir partinin kuruluşunu CHP Grup Salonu'nda açıklamak onursuzluktur. Ancak sizin gibi yolsuzluk, hırsızlık savunucularına yakışır. Temelleri 2017 yılında Batı İstanbul Vakfı ile atılan, CHP'yi ve devleti ele geçirme projesinin ortağısınız. Kendinizi köşeye çekmeyi çok iyi beceriyorsunuz. Ekrem Bey'in karşısında esas duruşta beklediğiniz günleri unutmuyoruz.Ekrem Bey'in 38. Olağan Kurultay'da yaptığı tüm operasyonları biliyordunuz. En az Ekrem Bey kadar sorumlusunuz. Sayın Manisa Milletvekili, asla masum değilsiniz.Bar bar gezip alem yaptığınız, 'Abim' dediğiniz Veli Ağbaba, uzun yıllardır kader birliği yaptığınız Burhanettin Bulut, 'kankim' deyip otellerinde kaldığınız, '300 tırı var' deyip zenginliğinden dem vurduğunuz Özkan Yalım, Bodrum-Muğla uzmanınız Ali Mahir Başarır ve hepimizin bildiği bazı belediye başkanları ile her alanda ortaksınız ve bu ekibin başısınız. Maddi-manevi sorumluluk sizdedir. Kim akçeli işlere girdiyse vebali, günahı onun boynuna olsun.Sürekli yardım dilendiğiniz emperyalist liderleri unutmadık. Batı'ya 'Bizi yalnız bırakıyorsunuz' diye dil döktüğünüzü unutmadık. Yurt dışı kaynaklı FETÖ destekli bot hesaplar üzerinden CHP'ye çekilen operasyonları unutmadık. Bunların hepsi aklımızda. Unutmayacağız. Ezcümle, alın avanenizi daha fazla CHP'yi yıpratmadan çekin gidin. CHP'de göreviniz bitmiştir. Size hakkımız helal değildir.