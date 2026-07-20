Soruşturmada Dikkat Çeken Gelişme! Oğuzhan Uğur Adliyeye Sevk Edildi

Geçtiğimiz günlerde kaçmak üzereyken yakalanan Haluk Levent, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.Ancak gözaltı ve tutuklanmalar Levent ile sınırlı kalmadı.6 Şubat depremleri sonrasında kurucusu olduğu platformlar üzerinden yardım çalışmaları koordine eden internet yayıncısı ve sunucu Oğuzhan Uğur hakkında gözaltı işlemi uygulandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen deprem dönemi faaliyetleri ve bağış toplama süreçlerine ilişkin incelemeler kapsamında Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Uğur, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçiler ile kripto varlık alanında faaliyet gösteren 1 şüphelinin bulunduğu belirtildi.