Davut Gül Açıkladı! '6 Ay İçerisinde Tüm Sahipsiz Hayvanlar Toplanacak'

Türkiye'de uzun yıllardır kamuoyunu meşgul eden sahipsiz sokak hayvanları, özellikle başıboş köpekler sorunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliği ile yeni bir aşamaya girdi.Yasanın temel amacı, sahipsiz hayvanların sistematik olarak toplanması, barınaklara alınması, kısırlaştırılması, aşılanması, rehabilitasyonu ve mümkün olanların sahiplendirilmesi yoluyla popülasyonun kontrol altına alınması olarak belirlendi.Yasak ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi de kanunen yasaklandı.Yasa sonrası İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar hız kazandı.Ülke genelinde başıboş köpeklerin büyük çoğunluğunun, resmi açıklamalara göre yüzde 90'ın üzerinde, toplandığı belirtiliyor.Büyükşehirlerde toplama oranları ilerlerken, bazı illerde sorunun büyük ölçüde çözüldüğü ifade ediliyor.Çalışmalar, barınak kapasitelerinin artırılması, belediyelerin sorumluluklarının netleştirilmesi ve yasal yaptırımların uygulanmasıyla sürüyor.Bu kapsamda İstanbul Valisi Davut Gül, TGRT Haber'de Gündem Özel programında sokak hayvanları konusundaki güncel durumu değerlendirdi.Vali Gül, İstanbul'da tespit edilen sahipsiz hayvanların önemli bir bölümünün toplandığını belirterek, belediyeler arasındaki hassasiyet farkına dikkat çekti.Gül, 'Her belediye hayvanlar konusunda aynı hassasiyette değil.' dedi.Gül, daha önce mayıs sonuna kadar tamamlanması yönünde talimat verdiği çalışmaların devam ettiğini ve kalan hayvanların toplanması için yoğun çaba harcandığını vurguladı.Vali Gül, '6 ay içerisinde tüm sahipsiz hayvanlar toplanacak. Yılın sonuna kadar bu sorunu bitireceğiz.' diyerek net bir hedef koydu.İstanbul'da sahipsiz tek bir köpek kalmayacağı mesajını veren Gül, konuşmasında ayrıca şu sözleri kullandı:'Her belediye aynı performansı göstermiyor. Tamamını toplayan belediyelerimiz var. Toplamaya gayret edenler var.Daha az toplayan ya da bu işin henüz ehemmiyetini kavrayamayan belediyelerimiz de var. Tabii İstanbul bütün ilçelerimiz iç içe olduğu için...Caddenin bu tarafı bir belediye, diğer tarafı diğer belediye. Dolayısıyla da her belediye aynı anda aynı şeyi yapmazsa yapan belediyelerin emeği de zayi olacak.Tüm bunlara rağmen, yani bu bütün fotoğrafın her tarafına büyük fotoğrafı anlatmaya çalıştım.En kötü senaryoda yılın sonuna kadar tamamı toplanacak. Biz okullar açılmadan bunu önemli ölçüde gündemimizden çıkartmak istiyoruz.Gayret gösteren belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.Yeterli gayret göstermeyenlerle ilgili de yazılı, sözlü, toplantı anlamında üzerimize düşen her şeyi yaptık.Bundan sonraki süreçte şeriatın kestiği parmak acımaz. Artık yargı mekanizması neyi gerektiriyorsa onu yaptıracağız.'