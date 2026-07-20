Trump'tan İran'a Net Mesaj! 'İran'ın Nükleer Silah Edinmesine İzin Vermeyeceğiz'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği saldırıda 2 ABD askerinin öldüğünü, 1 askerin ise kaybolduğu duyurmuştu.ABD askeri personelinin kapsamlı arama çalışmaları sonucunda olay yerinde kimliği henüz doğrulanmayan ceset kalıntıları bulduğu belirtilen CENTCOM açıklamasında kalıntıların kimliğinin belirlenmesine yönelik inceleme sürecinin devam ettiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca 18 Temmuz'da Kuzey Irak'ta düşürülen İran insansız hava aracına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 ABD askerinin yaşamını yitirdiği, 1 askerin de yaralandığı bildirildi.ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Joint Base Andrews Üssü'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden ABD askerleri nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade etti.ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına değinen Trump, 'Bu gece onları yeniden çok sert vurduk. Bunu hayatını kaybeden 3 büyük vatanseverimizin anısına yaptık' dedi.Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu öne sürerek, 'Biz Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz. İran ise hiçbir şeyi kontrol etmiyor. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz' ifadelerini kullandı.İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savunan Trump, 'Neredeyse askeri olarak her şeylerini kaybettiler. Ellerinde az sayıda füze, insansız hava aracı ve sınırlı üretim kapasitesi kaldı' değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin İran'a yönelik hedeflerinin değiştiğini belirten Trump, 'Daha önce onların belirli bir kabiliyet kazanmasını engellemeye çalışıyorduk. Şimdi ise bunu tamamen sona erdiriyoruz. İran'ın nükleer füze geliştirme ihtimalini ortadan kaldırıyoruz' diye konuştu.Yaklaşık iki hafta önce İran'ın nükleer silah edinmesini 'muhtemelen' engellediklerini söylediğini hatırlatan Trump, artık bu ifadeyi kullanmak istemediğini vurgulayarak İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini yineledi.