Akın Gürlek Açıkladı! 50 Kişi Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içerisinde yürütülen organize suçla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada çok önemli bir operasyona imza atıldı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen titiz soruşturmada; örgüt yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden kritik bilgiler aldıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin;• Suç kaydı ve aranma/yakalama kayıtları,• Kırmızı bülten bilgileri,• Araç kayıt sorgulamaları,• Gümrük geçiş bilgilerigibi hayati hususlarda menfaat ilişkisi içerisinde suç örgütlerine bilgi akışı sağladıkları belirlendi.Suç örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli dev bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri olmak üzere 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de yer aldığı 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltı kararı verilen şüphelilerin mesleki dağılımı ise şu şekilde:• 15 Gümrük Muhafaza Memuru• 10 Polis Memuru• 2 Denetimli Serbestlik Memuru• 2 Avukat• 1 Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı• 1 Zabıt KâtibiAdalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada devlet imkânlarını çıkar odaklarına sunanlara karşı tavizsiz duruşun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:'Devletin imkânlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek; kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs eden hakkında adli işlemler gecikmeksizin tesis edilecektir.'