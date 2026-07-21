YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2026 YKS sonuçları, ÖSYM'nin duyurduğu takvimden bir gün önce açıklandı.Normal şartlarda 22 Temmuz'da ilan edilmesi beklenen sonuçlar, 21 Temmuz'da erişime açılırken adaylar puanlarını, başarı sıralamalarını ve yerleştirme sonuçlarına esas olacak bilgileri ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor.ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 22 Temmuz'da açıklanması beklenen 2026 YKS sonuçları bugün (21 Temmuz) sürpriz şekilde erişime açıldı. Sonuçların erken yayımlanmasıyla birlikte milyonlarca aday, YKS puanlarını ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenmeye başladı.20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 05.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da yayımlayacak. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak.YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? YKS tercih dönemi tarihleri de bu kılavuzda yer alacak. Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak.