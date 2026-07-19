MASAK Analizinde Babala TV Merkezli Para Trafiği Mercek Altında: Uğur Ailesinin Milyonluk Finansal Hareketleri İncelendi

Uğur ailesi ve ilişkili şirketlere yönelik hazırlanan analiz raporunda Babala TV, Babalayka Film ve Osis Yapım hattındaki şirket ortaklıkları, banka hareketleri, taşınmaz kayıtları ve ticari faaliyetler mercek altına alındı.Raporda, grubun ana finansal trafiğinin büyük ölçüde Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Babalayka Film Yapım Ticaret Ltd. Şti.'de Tuğrul Uğur'un yüzde 100 tek pay sahibi ve ortak olduğu, Oğuzhan Uğur'un ise Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.'de yüzde 25 ortaklık payının bulunduğu kaydedildi.Analizde, ailenin ticari geçmişinin yalnızca dijital yayıncılıkla sınırlı olmadığı, 2007 yılında kurulan Netsav Savunma Sanayi ve Zırh Koruma ve Özel Güvenlik firmalarına kadar uzandığı ifade edildi. Babala TV bünyesinde 2023 yılından itibaren çalışan sayısının arttığı, güvenlik alanında da personel istihdam edildiği belirtildi.Analizde, ailenin ticari geçmişinin yalnızca dijital yayıncılıkla sınırlı olmadığı, 2007 yılında kurulan Netsav Savunma Sanayi ve Zırh Koruma ve Özel Güvenlik firmalarına kadar uzandığı ifade edildi. Pakize Uğur ve Tuğrul Uğur'un kurucu ortakları arasında yer aldığı Netsav Savunma Sanayi ile Pakize Uğur'un ortaklığı bulunan Zırh Koruma ve Özel Güvenlik şirketleri, ailenin geçmişten bu yana güvenlik ve savunma sanayii alanıyla temasını göstermesi bakımından dikkat çekti.Rapora göre ayrıca Oğuzhan Uğur'un 2008-2009 yılları arasında Netsav Savunma ve Zırh Koruma ve Özel Güvenlik firmalarından sigortalı gösterildiği bilgisi de yer aldı. Bu kayıtlar, Babala TV öncesinde aileye ilişkin ticari ağın güvenlik ve savunma alanındaki şirketlerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.Babala TV bünyesinde 2023 yılından itibaren çalışan sayısının arttığı belirtilirken, güvenlik alanında Çeçen asıllı personel istihdam edildiği de rapora yansıdı. Analizde, medya faaliyeti yürüten bir yapının arka planında savunma sanayii, özel güvenlik şirketleri ve güvenlik personeli bağlantılarının bulunması dikkat çeken kurumsal unsurlar arasında değerlendirildi.Yapılan tespitlere göre, Oğuzhan Uğur'a ilişkin UYAP kaydı da dikkat çeken başlıklardan biri olarak yer aldı. Rapora göre Oğuzhan Uğur hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2017 yılında “elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık” suçundan işlem kaydı bulunduğu, dosyanın ise takipsizlikle sonuçlandığı belirtildi. Bu başlık, raporda adli bir mahkûmiyet olarak değil, geçmiş tarihli UYAP kaydı kapsamında yer aldı.Tuğrul Uğur'a ilişkin bölümde ise kripto varlık hesabı detayı öne çıktı. Raporda, Tuğrul Uğur'un BtcTurk Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. nezdinde hesap sahibi olduğu bilgisi yer aldı. Bu tespit, şirketler, taşınmazlar, lüks araç kaydı ve yoğun para transferleriyle birlikte değerlendirilen varlık yönetimi başlıkları arasında gösterildi.Raporda, grubun geleneksel gelir ve yatırım kanallarının yanı sıra dijital finansal araçlarla da temasının bulunduğu değerlendirilirken; Uğur ailesi ve ilişkili şirketlerin mali profilinin yalnızca medya gelirleriyle sınırlı olmadığı, taşınmaz, araç, kripto varlık ve şirketler arası yoğun transfer trafiğiyle çok katmanlı bir finansal görünüm ortaya koyduğu kaydedildi.Raporda, Babala TV ve ilişkili şirketlerin gelir kalemleri arasında Gain Medya sözleşmeleri ile YouTube izlenme gelirleri öne çıktı.Analize göre Gain Medya üzerinden gruba toplam 45 milyon 31 bin 20 TL tutarında fon girişi gerçekleşti. Bu kapsamda 12 Haziran 2023'te Gain Medya A.Ş.'den Babala TV hesabına tek seferde 13 milyon 275 bin TL “sözleşme bedeli” açıklamasıyla transfer yapıldığı belirtildi.YouTube gelirlerinde de dikkat çekici bir artış tespit edildi. Rapora göre 2020 yılında yaklaşık 265 bin TL seviyesinde olan YouTube gelirleri, 2023 yılında 6 milyon 425 bin 955 TL'ye ulaşarak zirve yaptı. 2024 ve 2025 yıllarında da milyon TL seviyesinde düzenli gelir akışının sürdüğü kaydedildi.Raporda, YouTube gelirlerinin ilk yıllarda ağırlıklı olarak Muse Görsel Sanatlar üzerinden, sonraki yıllarda ise Google Ireland ve Oğuzhan Uğur'un ortak olduğu Osis Yapım hattı üzerinden aktarıldığı belirtildi.Analizde öne çıkan başlıklardan biri de Babala TV üzerine kayıtlı taşınmaz oldu. Rapora göre 5 Ocak 2024 tarihinde Babala TV şirket hesabından Emin Altuğ Özkan isimli kişiye tek seferde 25 milyon TL gönderildi. Bu ödeme ile Çekmeköy Ömerli'de bulunan River Oak Villaları projesinden bir villanın Babala TV tüzel kişiliği aktifine katıldığı öğrenildi.Raporda, grubun elde ettiği finansal hacmin gayrimenkul ve varlık yönetimi alanına da yönlendirildiği, söz konusu taşınmazın şirket fonlarının fiziki servet birikimine dönüştürülmesi bakımından dikkat çekici olduğu ifade edildi.Tuğrul Uğur adına Ankara Çankaya bölgesinde taşınmaz kayıtlarının bulunduğu, ayrıca 2025 model BMW CE04 elektrikli motosiklet kaydının yer aldığı da analizdeki varlık başlıkları arasında yer aldı. Tuğrul Uğur'un BtcTurk platformunda aktif kripto varlık hesabının bulunduğu da rapora yansıdı.2 binden fazla “avans” işlemi gerçekleştirildiği GörüldüFinansal analizde en dikkat çeken başlıklardan biri, şahsi hesaplar ile şirket hesapları arasında gerçekleşen yoğun “iş avansı” ve “avans iadesi” trafiği oldu.Raporda, aile üyelerinin şahsi hesapları ile Babala TV ve Babalayka Film hesapları arasında 2 binden fazla işlemde milyonlarca lirayı bulan “iş avansı” ve “avans iadesi” hareketi bulunduğu belirtildi.Bu trafiğin, şirket nakit ihtiyacı ile ortakların şahsi hesapları arasında yoğun bir finansal geçişkenlik oluşturduğu değerlendirildi. Analizde, söz konusu hareketliliğin mali mevzuat, transfer fiyatlandırması, örtülü kazanç veya örtülü sermaye riski bakımından incelenmeye değer nitelikte olduğu vurgulandı.Analizin en dikkat çeken bölümlerinden biri de “araç alımı” açıklamasıyla yapılan mükerrer transferler oldu.Rapora göre 13 Haziran 2023'te Babala TV şirket hesabından Muammed Emre Gökmen isimli kişiye “34 FBZ 403 araç satın alma” açıklamasıyla 9 milyon 700 bin TL gönderildi. Bu transfer aynı gün banka tarafından “iade” koduyla geri döndü.Aynı gün aynı kişiye aynı tutarın yeniden gönderildiği ve yine iade edildiği; ertesi gün 14 Haziran'da ise 9 milyon 700 bin TL'lik transferin üçüncü kez yapıldığı kaydedildi.Böylece tek bir araç plakası açıklaması üzerinden iki gün içinde yaklaşık 30 milyon TL'lik işlem hacmi oluştu. Analizde bu hareketlilik; limit denemesi, bloke kaldırma ya da hesap hareketliliği manipülasyonu ihtimali bakımından dikkat çekici bulundu.Raporda 1 Kasım 2024 tarihli nakit hareketliliği özel olarak dikkat çekti. Analize göre aynı gün Tuğrul Uğur'un şahsi hesabına 5 milyon TL, Oğuzhan Uğur'un şahsi hesabına ise 1,5 milyon TL olmak üzere toplam 6,5 milyon TL nakit yatırıldı. Bu tutarların kısa süre içinde Babala TV şirket hesabına “avans iadesi” açıklamalarıyla aktarıldığı tespit edildi.Tuğrul Uğur'un kendi hesabından Babala TV'ye 4 milyon 500 bin TL'yi “Tuğrul Uğur avans iade” açıklamasıyla gönderdiği, Oğuzhan Uğur'un 733 bin 500 TL'lik transfer yaptığı, Pakize Uğur'un da aynı gün şirket hesabına 1 milyon 218 bin 500 TL gönderdiği belirtildi.Raporda, yüksek tutarlı nakdin banka gişesinden yatırıldıktan kısa süre sonra şirket hesabına aktarılması, finansal yönden izlemeye değer finansal paternlerden biri olarak değerlendirildi.Raporda, Uğur ailesi ve ilişkili şirketlerin medya faaliyetleri üzerinden güçlü bir nakit akışı ve servet birikimi elde ettiği kaydedildi. Ancak bu finansal hacmin yönetiminde kullanılan yöntemlerin ayrıca dikkat çektiği belirtildi.Yoğun “iş avansı” trafiği, aynı gün yatırılan yüksek tutarlı nakitler, şirket hesaplarına hızla aktarılan “avans iadeleri” ve aynı açıklamayla tekrarlanan milyonluk transferlerin finansal açıdan gri alan oluşturduğu ifade edildi.Söz konusu hesap hareketlerinin finansal bakımdan “riskli” ve “izlemeye değer” nitelikte olduğu değerlendirilirken; dosyadaki tespitlerin, şirket gelirlerinin yönetiminde kullanılan yöntemler bakımından ayrıntılı mali inceleme gerektirdiği kaydedildi.