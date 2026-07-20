Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde Türkiye'nin her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.”