Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 şüpheli tutuklandı

Deprem zamanında vatandaşların Ahbap Derneği'ne bağışladığı paraları kumarda yiyen Haluk Levent'e o dönem destek veren isimlerden birisi de Oğuzhan Uğur'du.Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda Oğuzhan Uğur'un para trafiğine ilişkin olağandışı hareketlilik yaşandığı ortaya konuldu, Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün tutuklanmasına karar verdi.Şüpheli Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.Oğuzhan Uğur, savcılık tarafından hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.Nöbetçi hakimlikte işlemleri biten Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklanırken ilk dalgada tutuklanan Ece Güner'in kardeşi Özgür Ömer Güner ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı.Raporda, 2017-2026 dönemini kapsayan banka, mal varlığı ve çapraz ilişki incelemesinde; Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aileyle bağlantılı Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi'nin hesap hareketleri, dosya kapsamında incelenen AHBAP Derneği bağlantılı Yeliz Kaya hesabı ve onunla mali ilişkisi bulunan kişiler yönünden karşılaştırıldı.Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi kaydına rastlanılmadığı da raporda yer aldı.Ancak hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği bilirkişi raporunda kaydedildi.Birinci bağlantı hattında; Oğuzhan Uğur'un Serhat Aydın ile 400 bin TL, Barış Zümrüt ile 350 bin 350 TL ve Ercüment Karataş ile 52 bin TL olmak üzere bu üç kişiyle toplam 802 bin 350 TL tutarında doğrudan parasal ilişkisinin bulunduğu iddia edildi.Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş'ın her birinin Mehmet Sait Köse ile ayrı ayrı doğrudan mali temasının bulunduğu; Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya iki işlemde toplam 550 bin TL gönderdiği tespit edildi.Söz konusu üç kişinin yalnızca Oğuzhan Uğur ile sınırlı kalmayarak, Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarına da tekrar eden ve yüksek tutarlara ulaşan işlem tarafları oldukları bilirkişi raporunda yer aldı.Serhat Aydın'ın Uğur Ailesi ve şirketleriyle toplam işlem hacminin yaklaşık 964 bin 700 TL (çift yönlü ), Barış Zümrüt'ün (çift yönlü) yaklaşık 6,6 milyon TL ve Ercüment Karataş'ın (çift yönlü) yaklaşık 1,8 milyon TL olduğunun görüldü.Bu durumun, söz konusu kişilerin münferit karşı taraflardan ziyade Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerin ortak işlem çevresinde yer aldığını gösterdiği raporda belirtildi.İkinci bağlantı hattında; Tuğrul Uğur hesabına 4 işlemde toplam 231 bin 710 TL gönderen Gaye Akıl'ın, Aytaç Köse'den 3 işlemde toplam 70 bin TL aldığı; Yeliz Kaya'nın ise Aytaç Köse'ye 450 bin TL gönderdiği tespit edildi.Gaye Akıl ve Aytaç Köse üzerinden oluşan ortak karşı taraf yapısı, Tuğrul Uğur'un işlem çevresinin Yeliz Kaya'ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali bağlantı hattına sahip olabileceğini gösterdiği raporda açıklandı.