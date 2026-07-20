Marmara'da 'Çekirge İstilası'! Dev Çekirgeler Her Yerde

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin birçok kentinde, Balkanlardan geldikleri belirtilen büyük çekirgeler görülüyor. Vatandaşlar; evlerine ve balkonlarına giren, pencerelerin yapışan dev çekirgelerin görüntülerini sosyal medyada "çekirge istilası" etiketiyle paylaşıyor.

Marmara Bölgesi'nde alışılmıştan büyük çekirgeler görülmeye başladı.Dev çekirgelerin evlerin balkonlarına, bahçelerine ve duvarlarına konduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.Balkanlardan geldikleri belirtilen büyük çekirgeler, şu ana kadar İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Bursa'da görüldü.Vatandaşlar, çekirgeleri özellikle akşam saatlerinde daha çok gördüklerini söylüyor.Bazı vatandaşlar evlerinin içine giren çekirgelerin görüntülerini paylaştı.Paylaşımlardan birinde çekirgenin kavanoza konulduğu ve marulla beslendiği görülüyor.Sosyal medyada 'çekirge istilası' etiketiyle paylaşılan görüntüler büyük ilgi görüyor.Bir evin içine girmiş ve evdekiler tarafından havluya sarılmış bir çekirge, sosyal medyada dikkat çeken görüntülerden.Bazı vatandaşlar beyaz sirke ile suyu karıştırarak hazırladığı karışımı balkon ve pencere önlerine dökerek çekirgeleri uzaklaştırmaya çalıştı.