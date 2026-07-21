Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye'de çekirge istilası yok

Son günlerde sosyal medyada gündem olan, özellikle Marmara Bölgesi'nde görülen dev çekirgeler Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor.İstanbul'un birçok ilçesinde son günlerde görülmeye başlanan iri çekirgeler vatandaşları tedirgin etti.Tarım ve Orman Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında İstanbul ve çevre illerde 'çekirge istilası' yaşandığı yönünde yer alan paylaşımlar üzerine açıklama yapıldığı ifade edilen açıklamada 'Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir.' denildi.Açıklamada, kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde, bunların tamamının yurt genelinde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğunun belirlendiği vurgulandı.İddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden yurda ulaşan sürü halinde bir çekirge istilasının söz konusu olmadığının altı çizen açıklamada şu ifadeler yer aldı:'İstanbul'da tespit edilen türün ise tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticusalbifrons) olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde çok sayıda çekirge türü doğal olarak yaşamaktadır. İklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak, bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebilmekte; rüzgârın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabilmekte ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlarımız tarafından daha sık fark edilebilmektedir.'Durumun doğal bir süreç olarak görülüp 'istila' anlamına gelmediğine de vurgu yapılan açıklamada 'Bakanlık olarak çekirge popülasyonları, Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında, 81 ilimizde görev yapan teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmektedir.' ifadeleri yer aldı.Açıklamada, son günlerdeki ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmalarının yoğunlaştığı, ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde gerekli mücadele çalışmaları vakit kaybetmeden uygulandığı belirtildi.Son olarak, 'Mevcut durumda ise bu mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.' ifadeleri kullanıldı.