CHP'li İBB'den skandal İSPARK ve İGDAŞ kararı! Vaatlerini bir bir unutan İmamoğlu, orayı da satışa çıkardı...

Geldiği günden beri skandalları ile gündemden düşmeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a vaaddettiği 100 bin araçlık otoparkı unuttu, hazırdaki otoparkları da satışa çıkardı. Vaatlerini yerine getiremeyen İmamoğlu ve CHP'li İBB yönetimi satışa çıkardıkarı otopark için gelen tepkiler üzerine geri adım attılar.



CHP'li İBB yönetimi yerel seçimler öncesinde İstanbul'a 100 bin araçlık otopark sözü vermişti. Ancak verilen sözler yerine getirilmediği gibi megakentteki mevcut otoparklar da satışa çıkarıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, haziran ayında düzenlediği müzayede ile Merter'deki hizmet binası ve İSPARK kat otoparkı satacağını açıkladı.



Otopark bölgede 12 bin iş yerine ve vatandaşlara hizmet veriyordu. Satış kararına tepkiler gecikmedi.



Gelen tepkiler üzerine İBB yönetimi, satışın iptal edildiğini açıkladı.



AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da 'CHP ne zaman sıkışsa geçmişi kötülüyor. Hangi kamusal alan satılmış bir tane örnek gösterin. İGDAŞ'ın yerini kimseye duyurmadan, fiyat araştırmadan sattınız. Kamuoyundan tepki gelince geri adım attınız. 10 gün geçti müzayede üzerinden. Neden bugün iptal edildi? Çünkü baskı oluştu' dedi. Gökkuş, İGDAŞ'dan İBB'ye aktarılan paralarla ilgili iddiaya ilişkin de hiçbir ispatın olmadığını söyledi.



