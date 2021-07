En iyi güneş kremi önerileri! Yüz için en iyi güneş kremleri hangileri? En iyi güneş kremi önerileri hangileri?

Güneş kremi önerileri, cilt tipinize göre değişir. Yüz için güneş koruyucu kullanmak, cildi güneşin zararlı etkilerinden korumak için oldukça önemlidir. Cildi genç ve sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Ancak yüz için güneş kremi seçmenin çok zor olduğunu biliyoruz. Çoğu zaman birçok kremi deniyoruz ve hiçbirinden memnun kalmıyoruz. Bu durumda “Yüz için en iyi güneş kremleri hangileri? En iyi güneş kremleri hangileri?” gibi sorular hepimizin aklını kurcalıyor. Güneş kremi seçerken birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerektiği için zorlu bir süreç olabiliyor. Sizi bu dertten kurtarmak için en iyi güneş kremi önerilerini sıraladık.





EN İYİ GÜNEŞ KREMİ ÖNERİLERİ

LA ROCHE POSAY ANTHELİOS INVİSİBLE FLUİD



MURAD CİTY SKİN AGE DEFENSE



MİSSHA ALL AROUND SAFE BLOCK ESSENCE SUN SPF 45



SHİSEİDO CLEAR STİCK UV PROTECTOR SPF50+



GARNİER GÜNEŞ KORUYUCU YÜZ KREMİ SPF50+



AVENE CREAM SPF50+ FRAGRANCE FREE



La Roche Posay Anthelios Invisible Fluid yüksek koruyucu etkisine rağmen ciltte ağırlık yapmıyor. Ayrıca beyaz kalıntı bırakmıyor ve oldukça ince bir ürün. Cilt için oldukça iyi bir formüle sahip olan bu ürün UVA ve UVB ışınlarının yanında cildi Kızılötesi-A ve hava kirliliğine karşı da savunuyor.Mineral bir yapıya sahip olan Murad City Skin Age Defense, transparan dokusu sayesinde cilde hiçbir zarar vermiyor. Ayrıca hassas ciltler için de tek önerimiz!İçerisindeki 7 Asya özü ve 6 botanik esansla birlikte cildi hem koruyan hem de bakım yapan Missha All Around Safe Block Essence Sun SPF 45, çift katlı koruma sağlıyor. Ürün neme karşı oldukça dayanıklı ve etkisi uzun saatler kalıcı.Shiseido Clear Stick UV Protector SPF50+ stik şeklinde şeffaf bir ürün. Güneşe karşı oldukça dayanıklı ve suyla daha da güçleniyor. Cilt üzerinde iz bırakmıyor ve yanıkları önlüyor.Garnier Güneş Koruyucu Yüz Kremi SPF50+ güneşin zararlı etkilerinden her mevsimde korunmanızı sağlıyor. İçeriğindeki bileşenler sayesinde hassas ciltler için de uygun bir ürün.Özellikle kuru ciltlerin çok seveceği Avene Cream SPF50+ Fragrance Free paraben içermiyor. Bu sayede cildi korurken bakım da yapıyor. Suya karşı dayanıklı ve akışkan yapısı sayesinde kolayca emiliyor. Pompalı bir ürün olduğu için kullanımı da oldukça rahat.