Deniz Taksi Ücretleri ne kadar? Deniz Taksi Ücretleri artacak mı?

İmamoğlu'nun 50 yeni deniz taksisi alacağını duyurmasının ardından vatandaşların akıllarında “ Deniz taksi fiyatları ne kadar? Deniz taksi fiyatları artacak mı?” soruları oluştu. Sizler için bu soruların cevaplarını derledik…



Deniz ulaşımında rahatlık sağlanması amacıyla uygulamaya konulan Deniz Taksi için 2021 fiyatları merak ediliyor. Deniz Taksi, ücretlendirilmesi Miltar tarife üzerinden yapılan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.



Deniz taksisinin açılış fiyatı 90 lira iken her deniz mili için ücrete 90 lira daha ekleniyor. Ayrı olarak bekleme süreleri ve deniz taksi ile saatlik tur fiyatları da değişkenlik gösteriyor.Buna göre, 10 dakikalık bekleme süresi 60 lira olarak belirlenirken saatlik tur kirası KDV dahil 850 lira.



Deniz Takside ödeme yöntemleri

Deniz Taksi Durakları

Deniz Takside ödeme yöntemleri iki türlü olarak gerçekleştiriliyor. Müşteriler nakit ya da hesaba havale yöntemi ile ödemelerini yapabiliyor. Öte yandan rezervasyon yaparak da deniz taksileri kullanabiliyor. Ancak rezervasyon durumlarında kaparo talep ediliyor.AhırkapıAnadolu HisarıAnadolu KavağıArnavutköyAya NikolaBahçeşehir ÜniversitesiBakırköyBalat (Deniz Taksi Liman)BebekBeykozBeylerbeyiBostancıBurgazadaBüyükada MadenBüyükada NizamBüyükada Prenses KoyuBüyükada Çam LimanıÇengelköyÇubukluEminönü HaliçEmirganEyüpFenerFeshaneHaydarpaşaHeybeliadaİstinyeKabataş POKadıköyKalamış Marina (Opet)KandilliKanlıcaKartalKasımpaşaKınalıadaKuzguncukKüçüksuMaltepeOrtaköyPaşabahçePendik MarinaRumeli HisarıRumeli KavağıSarıyerSedefadasıTarabyaÜsküdarYenikapıYeniköyYörükali Plajı