Deniz Taksi Ücretleri ne kadar? Deniz Taksi Ücretleri artacak mı?

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hali hazırda var olan deniz taksilerini çürümeye terk ederek kullanılmaz hale getirmesinin ardından 50 yeni deniz taksisi alacağını duyurdu. Peki bu durum deniz taksi fiyatlarını nasıl etkileyecek? Deniz taksi fiyatları ne kadar olacak? Deniz taksi fiyatları artacak mı?
İmamoğlu'nun 50 yeni deniz taksisi alacağını duyurmasının ardından vatandaşların akıllarında “ Deniz taksi fiyatları ne kadar? Deniz taksi fiyatları artacak mı?” soruları oluştu. Sizler için bu soruların cevaplarını derledik…
Deniz ulaşımında rahatlık sağlanması amacıyla uygulamaya konulan Deniz Taksi için 2021 fiyatları merak ediliyor. Deniz Taksi, ücretlendirilmesi Miltar tarife üzerinden yapılan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.
Deniz taksisinin açılış fiyatı 90 lira iken her deniz mili için ücrete 90 lira daha ekleniyor. Ayrı olarak bekleme süreleri ve deniz taksi ile saatlik tur fiyatları da değişkenlik gösteriyor.Buna göre, 10 dakikalık bekleme süresi 60 lira olarak belirlenirken saatlik tur kirası KDV dahil 850 lira.