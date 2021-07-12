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Deniz Taksi Ücretleri ne kadar? Deniz Taksi Ücretleri artacak mı?

Deniz Taksi Ücretleri ne kadar? Deniz Taksi Ücretleri artacak mı?

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hali hazırda var olan deniz taksilerini çürümeye terk ederek kullanılmaz hale getirmesinin ardından 50 yeni deniz taksisi alacağını duyurdu. Peki bu durum deniz taksi fiyatlarını nasıl etkileyecek? Deniz taksi fiyatları ne kadar olacak? Deniz taksi fiyatları artacak mı?

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:10
Deniz Taksi Ücretleri ne kadar? Deniz Taksi Ücretleri artacak mı?

İmamoğlu'nun 50 yeni deniz taksisi alacağını duyurmasının ardından vatandaşların akıllarında “ Deniz taksi fiyatları ne kadar? Deniz taksi fiyatları artacak mı?” soruları oluştu. Sizler için bu soruların cevaplarını derledik…

Deniz ulaşımında rahatlık sağlanması amacıyla uygulamaya konulan Deniz Taksi için 2021 fiyatları merak ediliyor. Deniz Taksi, ücretlendirilmesi Miltar tarife üzerinden yapılan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.

Deniz taksisinin açılış fiyatı 90 lira iken her deniz mili için ücrete 90 lira daha ekleniyor. Ayrı olarak bekleme süreleri ve deniz taksi ile saatlik tur fiyatları da değişkenlik gösteriyor.Buna göre, 10 dakikalık bekleme süresi 60 lira olarak belirlenirken saatlik tur kirası KDV dahil 850 lira.

Deniz Takside ödeme yöntemleri


Deniz Takside ödeme yöntemleri iki türlü olarak gerçekleştiriliyor. Müşteriler nakit ya da hesaba havale yöntemi ile ödemelerini yapabiliyor. Öte yandan rezervasyon yaparak da deniz taksileri kullanabiliyor. Ancak rezervasyon durumlarında kaparo talep ediliyor.


Deniz Taksi Durakları


Ahırkapı
Anadolu Hisarı
Anadolu Kavağı
Arnavutköy
Aya Nikola
Bahçeşehir Üniversitesi
Bakırköy
Balat (Deniz Taksi Liman)
Bebek
Beykoz
Beylerbeyi
Bostancı
Burgazada
Büyükada Maden
Büyükada Nizam
Büyükada Prenses Koyu
Büyükada Çam Limanı
Çengelköy
Çubuklu
Eminönü Haliç
Emirgan
Eyüp
Fener
Feshane
Haydarpaşa
Heybeliada
İstinye
Kabataş PO
Kadıköy
Kalamış Marina (Opet)
Kandilli
Kanlıca
Kartal
Kasımpaşa
Kınalıada
Kuzguncuk
Küçüksu
Maltepe
Ortaköy
Paşabahçe
Pendik Marina
Rumeli Hisarı
Rumeli Kavağı
Sarıyer
Sedefadası
Tarabya
Üsküdar
Yenikapı
Yeniköy
Yörükali Plajı

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