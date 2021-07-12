Bipolar bozukluk insanların ruh hallerinde ani yükseliş ve alçalışlara sebep olan ciddi sağlık problemleri arasında yer almaktadır. Bireyi ruhsal olarak etkileyen ve çeşitli dönemleri olan bipolar hastalığı bazı kişilerde depresyona yakın bir şekilde yaşanmaktadır. İleri seviyelerde görülmesi durumunda bireyin intihar etmesine sebep olan Bipolar bozukluk nedir? Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir?





Bipolar Bozukluk Nedir?



Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?



Bipolar Bozukluk Neden Olur?



Bipolar Bozukluğu Engellemek İçin Neler Yapılabilir?



İnsanların ruh halinde çarpıcı değişikliklere sebep olan ve çeşitli dönemlere ayrılan, depresif ve manik ataklara bipolar bozukluk adı verilmektedir. Bazı bireylerde depresyona sebep olan bipolar bozukluk bazı kişilerde ise birkaç duygu değişimi arasında gitmeye sebep olabilmektedir. Halk arasında her 100 kişiden % 1-2’sinde mevcut olan bipolar bozukluk genellikle 15-35 yaşlarındaki bireylerde görülmektedir.Bipolar hastalarının erken teşhis edilmesi hastanın ruh sağlığı adına oldukça önemlidir. Bipolar bozukluk belirtileri bilinmesi durumunda hastada herhangi bir sorunun olup olmadığı erken zamanda teşhis edilebilir. Oldukça yaygın görülen bu hastalığın belirtilerinin bilinmesi durumunda kolay bir tedavi süreci gerçekleştirilmektedir. Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda• Uyku problemi,• Duygusallık,• Depresyon,• Hiperaktivite,• Konsantrasyon bozukluğu,• Cinsel arzuda artış,• Savurganlık,• Yargılama kapasitesine azalış,• Çok konuşma,• Alkol ve sigara kullanımında artış,Bipolar belirtilerinin üç ya da daha fazlasının görülmesi durumunda zaman kaybetmeden psikolojik yardım almak son derece önemlidir. Mani döneminin aniden başlıyor olması ve tedavi edilmediği sürece haftalarca sürebilecek olması ciddi semptomların doğmasına sebep olabilmektedir. Peki,Alanında uzman doktorlar tarafından yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda bipolar bozukluk neden olur sorusuna çeşitli cevaplar verilmiştir. Genellikle genetik faktörler sebebiyle ortaya çıkan Bipolar bozukluğu stresli bir hayat olumsuz olarak etkilemektedir. Genetik faktörlerin yanı sıra beyin gelişimi ve beyin hücrelerindeki bozukluk ve tümörlerin de bipolar bozukluğa sebep olduğu görülmektedir.Bipolar belirtileri görülmesi durumunda erken teşhisin sağlanabilmesi için zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Alanında uzman doktorlar ve psikologlar bipolar bozukluk tedavisi süresince her aşamayı etkin bir şekilde takip etmektedir.• Düzenli uyumak,• Yaşa ve vücut tipine uygun bir şekilde sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmak,• Spor yapmak,• Stresten uzak durmak,• Alkol kullanımını azaltmak ve bırakmak,• Nefes egzersizleri gerçekleştirmek,• Öfke kontrolü sağlamak,arasında yer almaktadır.