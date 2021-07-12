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Ekonomi
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Hükümetten işverene tam destek...

Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Hükümetten işverene tam destek...

Bakan Bilgin'den hem işvereni hem de işçiyi sevindiren haber geldi. Bakan Bilgin'in açıklamasına göre her işçi için işveren 1.500 lira üzerinde destek verildi.

Ekonomi / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:33
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Hükümetten işverene tam destek...

Pandemi döneminde ekonomik zorluk çeken işverenlere ve işçilere destekler devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den, işçi ve işvereni sevindirecek haber geldi. 

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada “İşe alınan her bir işçinin tüm sigorta primleri ve ücreti üzerinden alınan vergi devlet tarafından karşılanıyor. Yürürlükteki asgari ücret üzerinden sağlanan 1500 lirayı aşan desteğin yaklaşık 1350 lirasını sigorta primi, 200 lirasını ise vergi desteği oluşturuyor. Normalde 12 ay süreyle geçerli olan destek; kadınlar, 18 - 25 yaş arası gençler ve engelliler için 18 ay olarak uygulanıyor.” dedi.

“İmalat ve bilişim sektöründe işe alınacak ilave işçiler için destek tutarı daha fazla”

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağladıklarına dikkat çeken Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3.500 liradan fazla olduğunu, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu söyledi.


2022 YILINA UZATILDI


Bilgin, 2018 yılında yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile getirilen ilave istihdama prim ve vergi desteğinin uygulama süresinin 31.12.2020'de sona erdiğini ancak 02.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile destek süresinin 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldığını hatırlattı.

Bakan Bilgin, “İstihdamın korunması ve artırılması amacıyla diğer teşvik ve destek uygulamaları ile birlikte her zaman çalışan ve işverenlerimizin yanındayız” dedi.

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